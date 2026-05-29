Fibra fino a 5 Gigabit al miglior prezzo: è il momento giusto per scegliere Iliad

La fibra ottica di Iliad è la soluzione più conveniente per tutti gli utenti alla ricerca di una connessione a Internet veloce per la propria casa. L’operatore propone un accesso a Internet tramite rete FTTH, con velocità massima di 5 Gigabit in download. Il costo è di 26,99 euro al mese, ma per i clienti Iliad mobile con offerta da almeno 9,99 euro al mese è previsto uno sconto a 22,99 euro al mese. Lo sconto può essere ottenuto anche successivamente, attivando prima la fibra e poi una SIM Iliad con offerta compatibile con la promozione. Per accedere all’offerta basta visitare il sito ufficiale di Iliad, qui di sotto. L’offerta è valida solo per un breve periodo.

Fibra Iliad: l’offerta da attivare oggi

Con Iliad è possibile accedere a un’offerta fibra completa e ricca di vantaggi. Tra le caratteristiche del servizio troviamo:

la linea telefonia fissa con chiamate illimitate (anche verso diverse destinazioni internazionali)

(anche verso diverse destinazioni internazionali) una connessione illimitata tramite fibra ottica FTTH , con velocità massima fino a 5 Gigabit

, con velocità massima fino a 5 Gigabit modem Wi-Fi 7 incluso

Si tratta, quindi, di un’offerta fibra completa e ricca di vantaggi, ideale per poter navigare ad alta velocità da casa, con condizioni molto vantaggiose.

Come sottolineato in apertura, la promo prevede un costo di 26,99 euro al mese, con prezzo fisso per sempre. Per i clienti Iliad con offerta da 9,99 euro al mese o superiore, invece, il costo è ridotto a 22,99 euro al mese. Lo sconto sulla fibra è ottenibile anche successivamente all’attivazione.

È possibile, infatti, attivare oggi la fibra e successivamente attivare una SIM Iliad con offerta compatibile per ottenere lo sconto. La promozione prevede un contributo di attivazione di 39,99 euro una tantum. Per accedere subito all’offerta è sufficiente seguire il link qui di sotto, per poi verificare la copertura e completare l’attivazione.