Iliad GIGA PRIME: non solo tanti giga ma anche 1 anno di Amazon Prime gratis

L’estate è arrivata e, insieme alle giornate più lunghe, porta con sé anche temperature sempre più elevate. E proprio quando si trascorre più tempo tra le mura domestiche aumenta anche l’utilizzo di smartphone, tablet, smart TV e computer. Sicuramente amerai Iliad GIGA PRIME, un’offerta pensata per chi vive costantemente connesso e desidera sfruttare al massimo tutti i servizi digitali disponibili. Tra film, serie TV, social network, video online, gaming e videochiamate, avere una connessione affidabile e tanti giga a disposizione diventa quasi indispensabile.

Streaming, social e smart TV: in estate il consumo di dati aumenta

Le ore più calde della giornata sono spesso dedicate al relax. C’è chi recupera una serie TV, chi guarda film in streaming, chi segue eventi sportivi online e chi passa il tempo sui social network. Tutte attività che richiedono una grande quantità di traffico dati, soprattutto quando si utilizzano contenuti in alta definizione. Per questo motivo sempre più utenti cercano offerte che consentano di navigare senza il continuo timore di terminare i giga disponibili prima della fine del mese.

L’offerta di Iliad GIGA PRIME include 300 GB in 4G+ e 5G, una quantità di traffico dati che permette di guardare contenuti in streaming, utilizzare l’hotspot per collegare altri dispositivi, partecipare a videochiamate e navigare sui social senza particolari preoccupazioni. Sono inoltre inclusi minuti ed SMS illimitati verso tutti, oltre a 30 GB utilizzabili in roaming in Europa, utili per chi programma viaggi estivi all’estero. Uno degli aspetti più interessanti dell’offerta è sicuramente la presenza di 12 mesi di Amazon Prime inclusi. Un vantaggio che assume ancora più valore durante l’estate, quando molte persone trascorrono le ore più afose davanti alla televisione o allo smartphone. Grazie all’abbonamento è possibile accedere a Prime Video, con migliaia di film e serie TV, oltre ad altri servizi come Amazon Music Prime, offerte dedicate e spedizioni rapide sugli acquisti effettuati su Amazon. Passa ad Iliad!