 Offerte Iliad di agosto 2026, come avere fino a 300 GB con prezzo fisso per sempre
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Offerte Iliad di agosto 2026, come avere fino a 300 GB con prezzo fisso per sempre

Ecco le migliori offerte Iliad da attivare nel corso del mese di agosto 2026 con tanti Giga e un prezzo fisso per sempre.
Offerte Iliad di agosto 2026, come avere fino a 300 GB con prezzo fisso per sempre
Telecomunicazioni 5g
Ecco le migliori offerte Iliad da attivare nel corso del mese di agosto 2026 con tanti Giga e un prezzo fisso per sempre.
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Il mese di agosto 2026 è il momento giusto per passare a Iliad: l’operatore, infatti, propone diverse offerte con prezzo fisso per sempre, a partire da 7,99 euro al mese. In aggiunta, c’è anche la possibilità di puntare sulla fibra ottica, scontata a 22,99 euro al mese per chi attiva un’offerta mobile da almeno 9,99 euro al mese.

Tutte le promozioni sono disponibili tramite il sito ufficiale di Iliad, premendo sul box qui di sotto. L’attivazione può avvenire direttamente online ed è possibile richiedere una eSIM, in modo da velocizzare le tempistiche di passaggio all’operatore. Da segnalare, inoltre, che le offerte sono valide con o senza portabilità del numero.

Attiva qui una delle offerte Iliad

iliad

Le offerte Iliad da attivare ad agosto 2026

Per chi passa a Iliad, in questo momento, sono disponibili diverse offerte da tenere in considerazione. Le migliori sono:

  • Giga 150 con minuti e SMS illimitati e con 150 GB in 4G; il prezzo è di 7,99 euro al mese, fisso per sempre
  • Giga 200 con minuti e SMS illimitati e con 200 GB in 4G e 5G; il prezzo è di 9,99 euro al mese, fisso per sempre; quest’offerta garantisce uno sconto sulla fibra ottica che sarà attivabile a 22,99 euro al mese
  • TOP 30 Mondo con minuti e SMS illimitati e con 200 GB in 4G e 5G; sono inclusi 30 GB extra per l’estero (in 110 Paesi in tutto il mondo) il prezzo è di 12,99 euro al mese, fisso per sempre; quest’offerta garantisce uno sconto sulla fibra ottica che sarà attivabile a 22,99 euro al mese;

Le offerte prevedono un contributo di attivazione di 9,99 euro una tantum e sono attivabili con portabilità del numero da qualsiasi operatore oppure scegliendo un nuovo numero di cellulare. Per scegliere e attivare l’offerta desiderata basta seguire il link riportato qui di sotto.

Attiva qui una delle offerte Iliad

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 2 ago 2026

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Davide Raia
Pubblicato il
2 ago 2026
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