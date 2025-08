Risparmia 280 euro su iPhone 16: l'offerta che stavi aspettando

Segnaliamo un’offerta su eBay che farà gola a molti: è quella che propone la versione da 128 GB di iPhone 16 con uno sconto di ben 280 euro sul prezzo del listino ufficiale. È il melafonino di ultima generazione, dunque è probabile che l’elevata richiesta lo manderà sold out in fretta. Non sappiamo quante siano le unità in promozione. Se sei interessato, il consiglio è di non perdere tempo e approfittarne subito.

Lo sconto di 280 euro su iPhone 16 da 128 GB

Le specifiche tecniche sono quelle pensate dal gruppo di Cupertino per un’esperienza ottimale su tutti i fronti: display Super Retina XDR da 6,1 pollici con pannello OLED e risoluzione 2556×1179 pixel, una diagonale perfetta per chi preferisce i telefoni dall’ingombro ridotto. Sotto la scocca c’è il chip A18 progettato internamente con CPU 6-core, GPU 5-core e Neural Engine 16-core per le operazioni AI. A questi si aggiungono la doppia fotocamera posteriore con sensore principale Fusion da 48 megapixel, frontale TrueDepth da 12 megapixel con Face ID, funzionalità SOS emergenze via satellite, connettività 5G e Wi-Fi 7, batteria con autonomia elevata. Il sistema operativo è iOS (pronto per l’aggiornamento all’edizione 26) con supporto per la suite di funzionalità Apple Intelligence. Scopri di più nella pagina dedicata.

Il listino della mela morsicata propone iPhone 16 nella versione da 128 GB a 979 euro, ma grazie allo sconto di 280 euro che ti segnaliamo qui lo puoi acquistare al prezzo finale di 699 euro. La colorazione è Nero, visibile qui sotto.

L’offerta è proposta da Liveyourphone, uno dei venditori professionali italiani più affidabili su eBay, con all’attivo oltre 21.600 feedback positivi ricevuti dai clienti a testimonianza della sua precisione e affidabilità. Se decidi di effettuare l’ordine in questo momento, arriverà a casa tua con la spedizione gratuita entro pochi giorni.