Su Windows 11 arrivano gli sfondi AI che si adattano ai propri gusti

Il desktop di Windows 11 sta per diventare molto più interessante. Microsoft sta lavorando su sfondi dinamici alimentati dall’intelligenza artificiale che si adatteranno automaticamente ai nostri gusti e alle nostre abitudini.

A scoprirlo, è stato lo sviluppatore @phantomofearth, che ha scavato nei file delle build di anteprima di Windows 11, e ha trovato dei riferimenti a “Dynamic background” e messaggi che dicono Il tuo sfondo si aggiornerà automaticamente in base alle tue selezioni . Non è ancora attivo, ma i pezzi del puzzle stanno prendendo forma.

Microsoft is working on AI desktop background stuff yet again, this time around:

"Dynamic background"

"Your background will automatically update based on your selections"

— phantomofearth 🌳 (@phantomofearth) June 23, 2025