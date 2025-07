Copilot può leggere i file locali su Windows 11 e 10

Dopo Vision (non ancora disponibile in Europa), gli utenti possono utilizzare un’altra utile funzionalità dell’app Copilot su Windows 11 e 10. L’assistente AI può ora accedere ai file presenti sul computer e a quelli sincronizzati con OneDrive. Microsoft ha comunicato anche l’eliminazione di PowerShell 2.0 da Windows 11.

Come funziona la ricerca dei file

La nuova funzionalità sarà disponibile per tutti gli utenti (non è ancora arrivata in Italia), quindi non è più necessario installare una versione preliminare del sistema operativo tramite il programma Insider. Copilot più accedere ai file locali per fornire risposte a domande specifiche (ad esempio, quali file Word o Excel sono stati modificati di recente). Per fare ciò sfrutta Windows Search e la relativa indicizzazione.

Durante i test effettuati, Windows Latest ha scoperto che possono essere cercati solo i file supportati dalle app native di Windows, tra cui docx, xlsx, ppt, txt e pdf. La ricerca dei file viene effettuata attraverso query simili a quelle che l’utente può digitare in Esplora file con nome, data e tipo di file.

Nella finestra della chat vengono elencati cinque file e la data di ultima modifica. È presente anche un pulsante per aggiungere il file alla conversazione. Copilot cerca i file nelle cartelle Download e Documenti per impostazione predefinita. È comunque possibile specificare dove cercare nelle impostazioni di Windows.

La ricerca dei file tramite Copilot è più veloce di quella tramite Windows Search. Nessuna query viene inviata a Microsoft, quindi l’elaborazione è locale. L’assistente non può leggere i documenti, ma l’utente può attivare il relativo permesso nelle impostazioni dell’app. Ovviamente è sempre possibile attivare/disattivare la funzionalità in qualsiasi momento.

Addio a PowerShell 2.0

Microsoft ha rilasciato la build 27891 di Windows 11 nel canale Canary del programma Insider. L’unica novità riguarda PowerShell.

L’azienda di Redmond ha rimosso la vecchia versione 2.0 dal sistema operativo in quanto non più supportata. Microsoft consiglia di usare almeno la versione 5.0 (la più recente è 7.5.2).