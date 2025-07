Gemini su Drive può spostare i file nelle cartelle, basta chiedere

Immaginiamo di poter dire al computer Sposta questo file nella cartella progetti e vederlo fare istantaneamente, non sarebbe bello? Sì, è possibile. Google ha appena aggiornato Drive con una funzione che fa esattamente questo. Ora si può parlare a Gemini in linguaggio naturale e fargli spostare, creare e organizzare i file.

Google aveva già introdotto a marzo la possibilità di creare file e cartelle con Gemini. L’assistente AI può anche riassumere il contenuto delle cartelle, e per di più in italiano. Ma ora ha fatto un passo avanti: si possono organizzare tutti i documenti su Drive semplicemente scrivendo quello che si vuole fare.

Come funziona la nuova funzione di Gemini su Drive

Per usare questa nuova funzione, basta selezionare i file che si vogliono spostare, aprire il pannello di Gemini nel lato destro di Google Drive e scrivi il comando come se si stesse parlando con una persona. Ad esempio, Sposta il file del bilancio Q1 nella cartella progetti 2025 , e il gioco è fatto.

Al momento sono disponibili solo le seguenti funzioni:

Sposta @[file] in @[cartella];

Sposta @[file] in questa cartella;

Sposta questi file in @[cartella];

Crea una nuova cartella (con o senza un nome specificato);

Crea un nuovo documento, foglio o presentazione Google (con o senza un nome specificato).

Le possibilità sono tante. Al momento, Gemini può spostare fino a 5 file per volta, un limite che Google potrebbe rimuovere in futuro man mano che il sistema diventa più robusto. Ma già così, per chi gestisce molti documenti, questa funzione può far risparmiare parecchio tempo.

Gestire i file in modo più semplice

Quello che rende questa funzione davvero speciale è la naturalezza dell’interazione. È sufficiente dire Metti questi file nella cartella di marketing e Gemini sa esattamente cosa fare. Per progetti complessi con strutture di cartelle profonde, questa potrebbe essere una svolta. Invece di trascinare file attraverso decine di cartelle, si può semplicemente descrivere dove devono andare.

Disponibilità

Il roll out è già iniziato, ma sarà graduale. Non è disponibile per tutti: serve un abbonamento Google Workspace (Business Standard e Plus, Enterprise Standard e Plus) oppure i componenti aggiuntivi Gemini Education o Google One AI Premium.

Google oramai sta trasformando Workspace in qualcosa di più di una suite di produttività. Sta diventando un ambiente dove l’intelligenza artificiale non è un extra, ma parte integrante del flusso di lavoro quotidiano.