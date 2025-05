Google Drive, Gemini riassume il contenuto delle cartelle in italiano

L’integrazione di Gemini in Google Drive non è una novità assoluta. Già dall’anno scorso, l’assistente AI di Big G può interagire con Drive per dialogare con gli utenti riguardo a singoli file. Ma ora Gemini è in grado di analizzare e riassumere il contenuto di intere cartelle in oltre 20 lingue e finalmente, anche in italiano. La funzione, infatti, era disponibile solo in inglese.

Gemini può interagire e riassumere il contenuto delle cartelle su Drive in italiano

La lista delle lingue supportate è impressionante. Oltre all’italiano e alle lingue più diffuse, come il francese, il tedesco, lo spagnolo, ecc. Ma non mancano le lingue meno comuni come il catalano, il finlandese, l’ungherese, il malese, il thai.

Chiaramente, Gemini non è un mago. La sua capacità di analisi si limita a documenti di testo, PDF, fogli di calcolo e presentazioni. Quindi, chi pensa di chiedergli di riassumere il contenuto di una cartella piena di foto o video, rimarrà deluso. Almeno per ora, l’assistente AI sa leggere, ma non è in grado di interpretare le immagini.

Come si accede a questa nuova funzionalità? Le strade sono molteplici. Si può cliccare sul pulsante “Riassumi questa cartella” quando si seleziona o si apre una cartella. Oppure, fare clic con il tasto destro e selezionare “Chiedi a Gemini”. Si può anche trascinare una cartella nel pannello laterale di Gemini, menzionare una cartella nella casella di testo del pannello usando il simbolo @, o cliccare sull’icona di Gemini accanto a una cartella nei risultati di ricerca.

Disponibilità e roll out

L’accesso a questa funzione è riservato agli utenti di determinati piani Google Workspace (Business Standard e Plus, Enterprise Standard e Plus) e a chi ha l’add-on Gemini Education o Gemini Education Premium. Anche gli abbonati a Google One AI Premium possono usufruirne, e chi aveva acquistato gli add-on Gemini Business o Gemini Enterprise prima del 15 gennaio 2025. Il lancio sarà graduale.