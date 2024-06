Crash CPU Core i9: ancora nessun fix da Intel

Da oltre due mesi vengono segnalati crash durante l’esecuzione dei giochi su computer con processori Intel Core i9 di 13sima e 14esima generazione (architetture Raptor Lake e Raptor Lake Refresh). In base ad un documento interno sembrava che il produttore californiano avesse trovato la causa. Invece un portavoce ha comunicato che l’indagine è ancora in corso.

Bug eTVB non è la causa principale

Nel documento interno, ricevuto da Igor’s Lab, viene spiegato che l’instabilità dei processori Core i9 serie K di 13esima e 14esima generazione è dovuta all’errato aumento del valore della frequenza impostata dalla funzionalità eTVB (Enhanced Thermal Velocity Boost).

Quest’ultima permette di effettuare l’overclock automatico del processore, oltre la frequenza turbo, in base alla capacità termica e al consumo di potenza. Ciò è possibile solo se è presente un adeguato sistema di raffreddamento che mantiene la temperatura sotto un certo limite e solo per brevi intervalli di tempo.

A causa di un bug nell’algoritmo eTVB, l’overclock viene effettuato anche in mancanza dei requisiti richiesti, per cui all’aumento della frequenza corrisponde un aumento della temperatura e il processore va in crash. In base al documento, Intel rilascerà un fix il 19 luglio. Fino ad allora, l’unica soluzione è ridurre la frequenza o la tensione.

Un portavoce ha tuttavia sottolineato che il bug eTVB potrebbe contribuire all’instabilità, ma non è la causa principale. L’azienda californiana continuerà quindi ad indagare con i partner sul problema che interessa le CPU Core i9 serie K/KS/KF di 13esima e 14esima generazione.