iPhone 17e di Apple, il lancio non è ancora sicuro

Apple ha un dilemma: dopo aver mandato in pensione la serie SE e lanciato con successo l’iPhone 16e, ora si trova davanti a un bivio. Seguire il ritmo dei concorrenti con un nuovo modello “e” ogni anno, o prendersi una pausa? A Cupertino sembra regnare l’indecisione. Almeno secondo Mark Gurman, noto insider di Apple.

Apple tentenna sul lancio dell’iPhone 17e

Secondo Gurman, Apple non ha ancora preso una decisione definitiva sul lancio dell’iPhone 17e. La decisione finale arriverà entro qualche mese. Con Samsung e Google che inondano il mercato di modelli nuovi a raffica durante l’anno, per l’analista “ha perfettamente senso” che Cupertino consideri di cambiare strategia sui suoi iPhone economici. Del resto, il rilascio di un nuovo SE ogni morte di papa non ha certo trasformato Apple in un protagonista nel mercato degli smartphone accessibili.

Mentre le fonti occidentali parlano di esitazione da parte di Apple, quelle cinesi, più vicine alla catena di approvvigionamento, sembrano convinte del contrario. Fixed Focus Digital su Weibo afferma che l’iPhone 17e arriverà l’anno prossimo ed è “quasi in fase di produzione di prova“. Secondo il leaker, il lancio dovrebbe esserci a maggio 2026, dopo l’uscita della serie iPhone 17 in autunno. Lo stesso schema seguito per l’iPhone 16e.

Poche novità in vista

Per ora il futuro è ancora nebuloso, ma se davvero ci sarà un iPhone 17e, non bisogna avere aspettative troppo alte. Un processore più veloce, uno schermo più luminoso e forse il Camera Control. Tutto qui. D’altronde, la formula dell’iPhone “e” sembra essere quella di offrire il massimo dell’essenziale al minimo prezzo. Una ricetta che, almeno per ora, sta funzionando bene.