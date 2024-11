10 modi per utilizzare Camera Control su iPhone 16

L’iPhone 16 è dotato del chiacchieratissimo pulsante “Camera Control”. Si può usare per scattare una foto o un video e per accedere alle varie impostazioni. Il pulsante però può essere difficile da usare, soprattutto se si è abituati a modificare le impostazioni direttamente sullo schermo.

Come funziona il pulsante Camera Control?

L’uso del pulsante Camera Control, che tra l’altro sta per sbarcare anche su vari modelli di smartphone Android di produttori come Oppo e Realme, non è così intuitivo come può sembrare, ma la curva di apprendimento è veloce.

Con una singola pressione si apre l’app Fotocamera, una seconda pressione scatta una foto e una pressione prolungata avvia la registrazione video. Ma non è tutto. Con una leggera pressione sul pulsante, si può accedere a ulteriori regolazioni. Un doppio tocco leggero apre un menu con diversi parametri da regolare, come esposizione, profondità, zoom, stili fotografici, ecc.

iPhone 16: 10 modi per usare il pulsante Camera Control come un Pro

Ecco 10 consigli utili per familiarizzare con il pulsante Camera Control e sfruttare al massimo la fotocamera dell’iPhone 16.

1. Doppio clic per attivare la fotocamera

Premendo il pulsante Camera Control si apre immediatamente l’app Fotocamera, indipendentemente dall’applicazione che si sta utilizzando. In questo modo si riduce il tempo necessario per aprire manualmente l’app.

Se non si ha ancora confidenza con il pulsante e si finisce per premerlo accidentalmente, c’è una soluzione. Basta andare in Impostazioni > Fotocamera > Controllo fotocamera e selezionare “Doppio clic” sotto “Avvia fotocamera”. Ora il pulsante richiederà un doppio clic per aprire l’app Fotocamera.

Il pulsante Camera Control apre la fotocamera dalla schermata di blocco, diversamente da quanto si legge in rete. Premendo una volta il pulsante, si riattiva semplicemente la schermata di blocco e solo quando lo schermo è illuminato il pulsante avvia l’app Fotocamera.

2. Disattivare l’anteprima pulita

Premendo leggermente o due volte il pulsante Camera Control con l’app Fotocamera aperta, è possibile scorrere le diverse impostazioni e regolarle come si preferisce. Tuttavia, mentre si esegue questa operazione, le impostazioni sullo schermo dell’app Fotocamera scompaiono grazie all’opzione Anteprima pulita. L’idea è quella di offrire una visione chiara e senza ostacoli del soggetto. Tuttavia, si potrebbe preferire avere accesso alle impostazioni sullo schermo per regolarle nel modo consueto. In questo caso, è sufficiente disattivare l’Anteprima pulita.

Andare in Impostazioni, selezionare Fotocamera, quindi toccare Camera Control. Nella sezione Light Press, disattivare l’interruttore per l’Anteprima pulita. La volta successiva che si utilizza il pulsante, si noterà che le impostazioni sullo schermo rimangono visibili.

3. Regolare la sensibilità

Uno degli aspetti più interessanti di questo pulsante, è la possibilità di modificare la sensibilità per regolare la reattività.

Per farlo, andare in Impostazioni, selezionare Accessibilità e sotto “Mobilità”, toccare Camera Control. Selezionare tra le opzioni “Più leggera”, “Default” o “Più decisa”, poi Selezionare la velocità della doppia pressione tra “Default”, “Lenta” o “Più Lenta”.

4. Avviare una registrazione video

Premendo una volta il controllo della fotocamera con l’app Fotocamera aperta, si scatta una foto. Ma si può anche usare il Camera Control per avviare una registrazione video. È sufficiente premere il pulsante finché non appare il pulsante di scatto rosso in basso e il timer in alto. Una volta terminato, basta rilasciare il tasto e il video verrà salvato nella libreria.

5. Regolare l’esposizione

L’impostazione dell’esposizione serve a schiarire o scurire la scena. L’EV, o valore di esposizione, è un numero che rappresenta la velocità dell’otturatore e l’apertura per determinare la quantità di luce che entra nell’obiettivo. Più luce c’è, più la scena è luminosa; meno luce c’è, più la scena è scura.

Per accedervi con l’app Fotocamera aperta, premere due volte il Camera Control e scorrere verso l’alto fino a visualizzare Esposizione. Premere una volta per regolare l’esposizione, quindi far scorrere il dito verso l’alto e verso il basso sul controllo, spostandosi tra -2 EV per scurire la scena e 2 EV per schiarirla. Oltre ad aumentare l’esposizione per compensare una scena con poca luce, si può pensare di mantenere alcuni scatti più scuri per renderli più interessanti o misteriosi.

6. Regola la profondità di campo

Regolare l’impostazione della profondità di campo determina la nitidezza dell’area circostante di una scena rispetto al soggetto della foto. Maggiore è la profondità di campo, più l’intera scena è a fuoco. Minore è la profondità di campo, più lo sfondo o l’area circostante è fuori fuoco rispetto al soggetto. In questo caso, si regola lo stop F per aumentare o diminuire l’apertura dell’obiettivo.

Nell’app Fotocamera, premere due volte il pulsante Fotocamera e scorrere verso l’alto fino a visualizzare Profondità. Premere una volta e poi far scorrere il dito sul pulsante Camera Control. In un ambiente buio, potrebbe essere necessario utilizzare una profondità di campo inferiore per mantenere a fuoco il soggetto della foto. In una scena con molta luce, la profondità di campo può essere impostata automaticamente su un numero più alto. Tuttavia, una foto con una profondità di campo ridotta e lo sfondo un po’ sfocato potrebbe risultare più interessante di una foto completamente a fuoco.

7. Regolare lo zoom

L’impostazione dello zoom non fa altro che ingrandire e rimpicciolire il soggetto. È necessario ingrandire per catturare un soggetto o una scena lontani e rimpicciolire per catturare una scena più ampia. Anche in questo caso, premere due volte il pulsante Camera Control e scorrere fino a visualizzare Zoom. Premere una volta e far scorrere il dito lungo il controllo per ingrandire o ridurre l’immagine.

8. Scegliere uno stile

L’impostazione Stili applica una temperatura di colore specifica alla foto. È possibile scegliere tra stili come bianco e nero netto, bianco e nero tenue, etereo, accogliente, tranquillo, drammatico, luminoso, naturale, vibrante, standard, ambra, oro, oro rosa, neutro e rosa freddo.

Premere due volte il Camera Control e scorrere fino a visualizzare Stili. Premere una volta e far scorrere il dito lungo il controllo per vedere come i diversi stili influenzano l’aspetto e l’atmosfera della foto.

9. Impostare il tono

L’impostazione del tono controlla la quantità di ombre nelle foto, un altro modo per schiarire o scurire la scena. Premere due volte il Camera Control e scorrere verso il basso fino a visualizzare Tono. Premere una volta e far scorrere il dito sul controllo per esplorare i vari livelli. Passando da 1 a -1, è possibile aggiungere o sottrarre ombre allo schermo per creare un effetto drammatico.

10. Disattivare il pulsante Camera Control

Utilizzare il pulsante Camera Control non è obbligatorio, si può sempre disattivare. Andare in Impostazioni, selezionate Accessibilità e toccare Camera Control. Per disattivare la possibilità di regolare le impostazioni premendo leggermente il controllo, disabilitare l’interruttore per Mostra regolazioni. Per disattivare completamente il Controllo fotocamera, disabilitare l’interruttore per il Camera Control.