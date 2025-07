-51% sugli auricolari wireless Samsung Galaxy Buds3: che affare

Zero compromessi in termini di qualità audio con Samsung Galaxy Buds3: oggi gli auricolari wireless sono in sconto del 51% su Amazon. Non lasciarti sfuggire l’occasione, li trovi in offerta sull’e-commerce al loro prezzo minimo storico. Il voto medio assegnato dai clienti dell’e-commerce con centinaia di recensioni è superiore a 4 stelle su 5. È presente il supporto nativo all’intelligenza artificiale di Galaxy AI.

Samsung Galaxy Buds3 a meno di metà prezzo su Amazon

Hanno un design open-type completamente riprogettato con controlli touch laterali, per offrire un’esperienza audio senza precedenti, che si adatta perfettamente alla forma dell’orecchio per catturare ogni dettaglio sonoro. Grazie al codec Seamless che supporta l’audio ad alta risoluzione (fino a 24bit/96 kHz) permettono di ascoltare la musica con una fedeltà impeccabile, cogliendo anche le sfumature più complesse. La cancellazione attiva del rumore (ANC) regolabile aiuta a godere al meglio serie TV, chiamate e playlist, mentre il sistema con EQ adattivo e ANC assistiti da Galaxy AI personalizza in tempo reale la resa sonora, per un’immersione totale. Nella confezione sono presenti anche la custodia di ricarica, un cavo USB-C e la guida rapida. Altri dettagli nella scheda completa.

Invece di pagarli 179,00 euro come da listino ufficiale, lo sconto del 51% ti permette di acquistare gli auricolari wireless Samsung Galaxy Buds3 al prezzo di soli 86,93 euro, il minimo storico da quando sono sul mercato.

Scegli la colorazione che preferisci tra White e Silver, la spesa finale non cambia. C’è inoltre la consegna gratis in un giorno con vendita e spedizione a carico di Amazon, senza passare da intermediari.