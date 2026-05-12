JBL Flip Essential 3: speaker Bluetooth portatile pazzesco in offerta a tempo

Oggi abbiamo deciso di segnalarti uno dei migliori speaker Bluetooth portatili in circolazione che puoi avere un ottimo prezzo. Stiamo parlando del mitico JBL Flip Essential 3 che ora su Amazon puoi acquistare a 119,99 euro, invece che 129,99 euro.

È vero che lo sconto dell’8% potrebbe non sembrare un granché ma di fatto porta il prezzo al più basso di sempre. Siamo di fronte a una cassa senza fili bella esteticamente e robusta, con resistenza all’acqua e autonomia eccezionale. Inoltre la promozione ti permette di acquistare subito e pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione in pagina.

JBL Flip Essential 3 non ha rivali e ora è anche scontato

JBL Flip Essential 3 rappresenta indubbiamente uno dei migliori speaker Bluetooth portatili in commercio e quindi a questa cifra è da prendere al volo. Innanzitutto possiamo notare un design compatto e robusto con un pratico laccetto che ti permette di agganciarla dove vuoi e la certificazione di grado IP67 per resistere all’acqua e alla polvere.

È progettata per un suono potente e ricco di sfumature e potrai ascoltare la musica anche all’aperto senza che il suono si perda. Offre una connessione veloce e senza latenza con i tuoi dispositivi e la possibilità di avere un effetto stereo abbinando due JBL Flip Essential 3 o altri diffusori JBL compatibili. Puoi scaricare l’app dedicata per migliorare l’esperienza audio e potrai avvalerti di una batteria che arriva fino a 12 ore con una ricarica completa.

Un best buy assoluto da non lasciarsi sfuggire. Dunque approfittane anche tu prima che sia tutto finito. Vai all’istante su Amazon e acquista il tuo JBL Flip Essential 3 a 119,99 euro, invece che 129,99 euro. Concludi subito il tuo ordine e lo riceverai a casa entro pochi giorni senza ulteriori costi. Solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.