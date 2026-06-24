 I mitici Nothing Ear (3) al minimo storico con le offerte Prime Day
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I mitici Nothing Ear (3) al minimo storico con le offerte Prime Day

Goditi questa fantastica occasione per avere gli epici auricolari wireless Nothing Ear (3) al minimo storico, grazie al Prime Day Amazon.
I mitici Nothing Ear (3) al minimo storico con le offerte Prime Day
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Goditi questa fantastica occasione per avere gli epici auricolari wireless Nothing Ear (3) al minimo storico, grazie al Prime Day Amazon.
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Hai deciso di acquistare degli auricolari wireless di ottima qualità senza fare rinunce e senza nemmeno spendere un capitale? Allora approfitta di questa offerta al Prime Day. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello i Nothing Ear (3) a soli 122,55 euro, invece che 179 euro.

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Nothing Ear (3): belli, performanti e prezzo wow

I Nothing Ear (3) sono degli auricolari wireless di qualità superiore che garantiscono un suono impeccabile sia per ascoltare musica che per fare chiamate. Hanno un design estremamente confortevole e innovativo con una parte trasparente e inserti in silicone morbido che si adattano perfettamente alle orecchie. Anche la custodia è molto bella e compatta ed è dotata di un sistema a doppio microfono con filtraggio ambientale che puoi usare come se fosse un microfono.

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Con la cancellazione del rumore ad attiva in tempo reale gli auricolari sono in grado di controllare l’ambiente circostante e garantire sempre il livello giusto di ascolto. Inoltre puoi scegliere anche la modalità trasparenza per sentire ciò che ti circonda. Offrono una connessione senza fili che abbatte notevolmente la latenza e si associano velocemente con i tuoi dispositivi. Inoltre garantiscono un’autonomia di 5,5 ore con gli auricolari e 22 ore con la custodia.

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Pubblicato il 24 giu 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
24 giu 2026
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