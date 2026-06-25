 Minimo storico al Prime Day per le CMF by Nothing Buds Pro 2 (37€)
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Minimo storico al Prime Day per le CMF by Nothing Buds Pro 2 (37€)

Oggi, approfittando del Prime Day Amazon 2026, puoi avere le mitiche cuffiette Bluetooth CMF by Nothing Buds Pro 2 a soli 37€ circa.
Minimo storico al Prime Day per le CMF by Nothing Buds Pro 2 (37€)
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Oggi, approfittando del Prime Day Amazon 2026, puoi avere le mitiche cuffiette Bluetooth CMF by Nothing Buds Pro 2 a soli 37€ circa.
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Oggi ti segnaliamo un’occasione interessantissima da non perdere per nessun motivo al mondo. Se stai cercando delle cuffiette Bluetooth di qualità a buon prezzo vai immediatamente su Amazon e acquista le tue CMF by Nothing Buds Pro 2 a soli 37,95 euro, invece che 64,95 euro.

Sembra incredibile ma ti assicuro che è tutto vero. Il Prime Day oggi regala uno sconto del 42% che ti fa risparmiare 27 euro sul totale e porta il prezzo al minimo storico. Chiaramente a questa cifra le vorranno tutti e quindi devi essere rapido. Inoltre per avvalerti di questa offerta devi essere iscritto ad Amazon Prime, per cui se non sei abbonato fallo adesso cliccando qui.

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CMF by Nothing Buds Pro 2: una meraviglia a pochissimo

Le CMF by Nothing Buds Pro 2 sono indubbiamente tra le migliori cuffiette Bluetooth in commercio e a questa cifra sono da prendere al volo, senza pensarci un secondo di più. Hanno un design estremamente confortevole, grazie a inserti in silicone morbido che isolano anche bene dal rumore esterno. Inoltre sono resistenti all’acqua e alla polvere con la certificazioni di grado IP55 e potrai collegarli a due dispositivi in contemporanea passando da uno all’altro in un attimo.

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Sono dotati di 6 microfoni ad alta definizione che isolano efficacemente i rumori ambientali e garantiscono quindi una riproduzione della voce cristallina e un ascolto perfetto. Con il selettore Smart regolabile puoi gestire facilmente la riproduzione musicale e il volume, passare alla modalità a bassa latenza o disattivare il microfono quando non ti serve. Se le colleghe a un a uno smartphone Nothing potrai usare chatGPT ascoltando direttamente con gli auricolari la risposta alle tue domande. Inoltre garantiscono una grande autonomia che arriva fino a 7 ore di riproduzione musicale con una singola ricarica e 43 ore grazie alla custodia, mantenendo la cancellazione del rumore attiva.

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Una grande opportunità dunque da non lasciarsi sfuggire assolutamente. Perciò fiondati su Amazon e aggiungi al tuo carrello le CMF by Nothing Buds Pro 2 a soli 37,95 euro, invece che 64,95 euro. Tieni presente che questa offerta è in esclusiva per i clienti Prime per cui se non sei ancora iscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

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Pubblicato il 25 giu 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
25 giu 2026
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