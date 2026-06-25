Minimo storico al Prime Day per le CMF by Nothing Buds Pro 2 (37€)

Oggi ti segnaliamo un’occasione interessantissima da non perdere per nessun motivo al mondo. Se stai cercando delle cuffiette Bluetooth di qualità a buon prezzo vai immediatamente su Amazon e acquista le tue CMF by Nothing Buds Pro 2 a soli 37,95 euro, invece che 64,95 euro.

Sembra incredibile ma ti assicuro che è tutto vero. Il Prime Day oggi regala uno sconto del 42% che ti fa risparmiare 27 euro sul totale e porta il prezzo al minimo storico. Chiaramente a questa cifra le vorranno tutti e quindi devi essere rapido. Inoltre per avvalerti di questa offerta devi essere iscritto ad Amazon Prime, per cui se non sei abbonato fallo adesso cliccando qui.

CMF by Nothing Buds Pro 2: una meraviglia a pochissimo

Le CMF by Nothing Buds Pro 2 sono indubbiamente tra le migliori cuffiette Bluetooth in commercio e a questa cifra sono da prendere al volo, senza pensarci un secondo di più. Hanno un design estremamente confortevole, grazie a inserti in silicone morbido che isolano anche bene dal rumore esterno. Inoltre sono resistenti all’acqua e alla polvere con la certificazioni di grado IP55 e potrai collegarli a due dispositivi in contemporanea passando da uno all’altro in un attimo.

Sono dotati di 6 microfoni ad alta definizione che isolano efficacemente i rumori ambientali e garantiscono quindi una riproduzione della voce cristallina e un ascolto perfetto. Con il selettore Smart regolabile puoi gestire facilmente la riproduzione musicale e il volume, passare alla modalità a bassa latenza o disattivare il microfono quando non ti serve. Se le colleghe a un a uno smartphone Nothing potrai usare chatGPT ascoltando direttamente con gli auricolari la risposta alle tue domande. Inoltre garantiscono una grande autonomia che arriva fino a 7 ore di riproduzione musicale con una singola ricarica e 43 ore grazie alla custodia, mantenendo la cancellazione del rumore attiva.

Una grande opportunità dunque da non lasciarsi sfuggire assolutamente. Perciò fiondati su Amazon e aggiungi al tuo carrello le CMF by Nothing Buds Pro 2 a soli 37,95 euro, invece che 64,95 euro. Tieni presente che questa offerta è in esclusiva per i clienti Prime per cui se non sei ancora iscritto al servizio fallo subito cliccando qui.