Il Prime Day Amazon regala le cuffiette Bluetooth HUAWEI FreeBuds SE 2 (19€)

Se cerchi delle cuffiette Bluetooth che abbiano un ottimo audio, una grande autonomia, che siano versatili e robuste, spendendo il meno possibile, approfitta di questa promozione. Ora su Amazon puoi fare tue le HUAWEI FreeBuds SE 2 a soli 19,99 euro, invece che 49,90 euro.

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HUAWEI FreeBuds SE 2 oggi a un prezzaccio

Inutile girarci intorno, è chiaramente il prezzo che rende in questo momento le cuffiette Bluetooth HUAWEI FreeBuds SE 2 un acquisto da fare a occhi chiusi. Nonostante le pagherai veramente poco potrai goderti prestazioni eccellenti. Hanno driver con armatura bilanciata per un suono potente e preciso e sono dotate della cancellazione attiva del rumore per offrire il massimo risultato in qualsiasi posto.

Ogni auricolare pesa solo 3,8 grammi e dunque non ti accorgerai nemmeno di averle. Sono privi di inserti in silicone, risultano estremamente comodi. Hanno comandi touch per gestire le chiamate, la musica e il volume. La connessione avviene tramite la tecnologia Bluetooth 5.3 che risulta affidabile e a bassissima latenza con i tuoi dispositivi. Sono impermeabili e resistenti alla polvere con la certificazione di grado IP54. Inoltre garantiscono un’autonomia di 40 ore totali e fino a 3 ore di ascolto in appena 10 minuti di ricarica.

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