Sony WH-CH520: le migliori cuffie Bluetooth a questa cifra (28€)

Hai deciso di acquistare delle cuffie Bluetooth di qualità ma non vuoi spendere una barcata di soldi e non sei ancora riuscito a trovare l’offerta giusta? Allora dai un’occhiata a questa che è veramente speciale. Se fai veloce su Amazon puoi aggiungere al tuo carrello le Sony WH-CH520 a soli 28,68 euro, invece che 45 euro.

Con lo sconto del 36% potrai risparmiare più di 16 euro sul totale. Un prezzo che non si vedeva da tantissimo tempo. Con queste cuffie senza fili potrai ascoltare la musica anche in ambienti rumorosi senza nessun disturbo. Puoi associarle a più dispositivi in contemporanea e goderti una batteria eccezionale.

Sony WH-CH520: rapporto qualità prezzo top

Le cuffie Bluetooth Sony WH-CH520 hanno indubbiamente un rapporto qualità prezzo straordinario ed è il motivo principale per cui sono uno dei migliori acquisti nella categoria. Sono estremamente leggere, con un peso di appena 147 grammi, e quindi molto comode e anche pratiche da trasportare. Hanno cuscinetti morbidi e un archetto regolabile e imbottito sulla parte superiore.

Offrono un suono di altissima qualità e sono dotate delle tecnologie DSEE per l’upscaling di ogni brano, 360 Reality Audio e un equalizzatore a 5 bande che potrai personalizzare nell’app dedicata. Potrai controllare facilmente le tracce musicali, il volume e le chiamate in arrivo tramite i comodi pulsanti che sono posizionati sul padiglione. Garantiscono una connessione multipoint veloce e senza latenza e offrono una grandissima batteria che arriva fino a 50 ore con una singola ricarica e altri 90 minuti con 3 minuti di ricarica.

Approfitta anche tu di questa promozione spettacolare prima che finisca e il prezzo torna alla normalità. Fiondati su Amazon adesso e acquista le tue Sony WH-CH520 a soli 28,68 euro, invece che 45 euro. Se completi l’ordine subito le riceverai a casa già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.