 Addio Nest Mini e Nest Audio con l'arrivo di Google Home Speaker
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Addio Nest Mini e Nest Audio con l'arrivo di Google Home Speaker

L'arrivo del nuovo Google Home Speaker comporta l'addio ai modelli Nest Audio e Nest Mini: stop alla produzione dei due smart speaker.
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L'arrivo del nuovo Google Home Speaker comporta l'addio ai modelli Nest Audio e Nest Mini: stop alla produzione dei due smart speaker.
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Con la presentazione ufficiale del nuovo Google Home Speaker, avvenuta ieri, il gruppo di Mountain View ha eliminato dal proprio catalogo gli altri due altoparlanti intelligenti che erano in vendita: Nest Mini e Nest Audio. Sullo store ufficiale non ci sono più, l’unico modello a disposizione per l’acquisto è quello appena annunciato.

Nest Mini and Nest Audio fuori produzione

La redazione del sito Tech Advisor ha ricevuto da bigG la conferma dello stop alla produzione. Vale a dire che, una volta esauriti quelli in circolazione e già a magazzino (solo sugli e-commerce di terze parti), non sarà più possibile trovarli e comprarli.

Continuando a dar forma al futuro della casa intelligente, stiamo perfezionando la nostra gamma di dispositivi Google Home e Nest. Nell’ambito di questa evoluzione, abbiamo interrotto la produzione di Google Nest Mini e Google Nest Audio.

La buona notizia è che l’azienda non ha alcuna intenzione di abbandonare i modelli della generazione precedente, che continueranno a ricevere supporto e aggiornamenti. Lo dimostra la loro compatibilità con la tecnologia Gemini in Home che a inizio aprile è arrivata anche in Italia.

I dispositivi Nest Mini e Nest Audio esistenti continueranno a essere pienamente supportati con aggiornamenti software regolari, patch di sicurezza e assistenza clienti.

Il design del nuovo Google Home Speaker

Google Home Speaker (nell’immagine qui sopra) è già in preordine al prezzo di 119,99 euro. La fase di vendita vera e propria inizierà la prossima settimana, dal 25 giugno. Tra i punti di forza ci sono un comparto audio a 360 gradi e la possibilità di interagire con l’assistente AI utilizzando un linguaggio naturale, sfruttando i tre microfoni integrati.

A livello commerciale e valutando le mosse della concorrenza, può essere considerato la risposta ad Amazon e alla sua Alexa+ presente sui dispositivi della famiglia Echo. Un paio mesi fa, il nuovo servizio è arrivato nel nostro Paese con il via alla fase di Accesso Anticipato.

Fonte: Tech Advisor

Pubblicato il 18 giu 2026

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Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
18 giu 2026
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