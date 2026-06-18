Addio Nest Mini e Nest Audio con l'arrivo di Google Home Speaker

Con la presentazione ufficiale del nuovo Google Home Speaker, avvenuta ieri, il gruppo di Mountain View ha eliminato dal proprio catalogo gli altri due altoparlanti intelligenti che erano in vendita: Nest Mini e Nest Audio. Sullo store ufficiale non ci sono più, l’unico modello a disposizione per l’acquisto è quello appena annunciato.

Nest Mini and Nest Audio fuori produzione

La redazione del sito Tech Advisor ha ricevuto da bigG la conferma dello stop alla produzione. Vale a dire che, una volta esauriti quelli in circolazione e già a magazzino (solo sugli e-commerce di terze parti), non sarà più possibile trovarli e comprarli.

Continuando a dar forma al futuro della casa intelligente, stiamo perfezionando la nostra gamma di dispositivi Google Home e Nest. Nell’ambito di questa evoluzione, abbiamo interrotto la produzione di Google Nest Mini e Google Nest Audio.

La buona notizia è che l’azienda non ha alcuna intenzione di abbandonare i modelli della generazione precedente, che continueranno a ricevere supporto e aggiornamenti. Lo dimostra la loro compatibilità con la tecnologia Gemini in Home che a inizio aprile è arrivata anche in Italia.

I dispositivi Nest Mini e Nest Audio esistenti continueranno a essere pienamente supportati con aggiornamenti software regolari, patch di sicurezza e assistenza clienti.

Google Home Speaker (nell’immagine qui sopra) è già in preordine al prezzo di 119,99 euro. La fase di vendita vera e propria inizierà la prossima settimana, dal 25 giugno. Tra i punti di forza ci sono un comparto audio a 360 gradi e la possibilità di interagire con l’assistente AI utilizzando un linguaggio naturale, sfruttando i tre microfoni integrati.

A livello commerciale e valutando le mosse della concorrenza, può essere considerato la risposta ad Amazon e alla sua Alexa+ presente sui dispositivi della famiglia Echo. Un paio mesi fa, il nuovo servizio è arrivato nel nostro Paese con il via alla fase di Accesso Anticipato.