 AirPods 4 a prezzo stracciato per il Prime Day: senti che sconto
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AirPods 4 a prezzo stracciato per il Prime Day: senti che sconto

Gli AirPods 4 con cancellazione attiva del rumore e custodia di ricarica USB-C sono in sconto su Amazon per il Prime Day: approfittane.
AirPods 4 a prezzo stracciato per il Prime Day: senti che sconto
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Gli AirPods 4 con cancellazione attiva del rumore e custodia di ricarica USB-C sono in sconto su Amazon per il Prime Day: approfittane.
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C’è anche il forte sconto sugli Apple AirPods 4 tra le migliori offerte di questa giornata su Amazon che apre il Prime Day 2026. Sono gli auricolari wireless di ultima generazione, nell’edizione con cancellazione attiva del rumore e custodia di ricarica USB-C che supporta anche il trasferimento di energia in modalità wireless. Approfittane finché sei in tempo: faranno gola a molti e potrebbero andare sold out.

Compra gli AirPods 4 in forte sconto

Prime Day: AirPods 4 tra le migliori offerte

Rispetto alle versioni precedenti, la mela morsicata ha migliorato sia il design sia il comparto audio, per offrire un’esperienza di fascia alta su tutti i fronti. All’interno è presente il chip H2 che si occupa di bilanciare in tempo reale i suoi che provengono dal mondo esterno, c’è la funzionalità Isolamento vocale per le telefonate e non manca nemmeno il supporto all’assistente Siri, così come quello al sonoro spaziale. Trovi tutte le altre informazioni che cerchi nella scheda completa.

Gli AirPods 4 di Apple

Grazie allo sconto del 29% puoi acquistare gli AirPods 4 di Apple con cancellazione attiva del rumore e custodia di ricarica USB-C al prezzo finale di soli 141 euro invece di 199 euro come da listino ufficiale. Non servono coupon o codici promozionali. La disponibilità è immediata e puoi contare sulla consegna gratis in un solo giorno. Vendita e spedizione sono gestite da Amazon. Il voto medio assegnato da oltre 12.100 recensioni è 4,6 stelle su 5.

EsclusivaPrimeDay
Apple AirPods 4 Auricolari wireless, Auricolari Bluetooth, Cancellazione attiva del rumore, Audio adattivo, Trasparenza, Audio spaziale personalizzato, Custodia di ricarica USB-C, Ricarica wireless

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Vedi l’offerta

Per approfittare di questa e di tutte le altre offerte in corso nel Prime Day è necessario un abbonamento Prime attivo. Se non lo hai ancora fatto, puoi sfruttare la prova gratis di 30 giorni e accedere a tutti i vantaggi inclusi nella sottoscrizione, senza alcuna spesa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 23 giu 2026

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Davide Tommasi
Pubblicato il
23 giu 2026
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