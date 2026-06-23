AirPods 4 a prezzo stracciato per il Prime Day: senti che sconto

C’è anche il forte sconto sugli Apple AirPods 4 tra le migliori offerte di questa giornata su Amazon che apre il Prime Day 2026. Sono gli auricolari wireless di ultima generazione, nell’edizione con cancellazione attiva del rumore e custodia di ricarica USB-C che supporta anche il trasferimento di energia in modalità wireless. Approfittane finché sei in tempo: faranno gola a molti e potrebbero andare sold out.

Prime Day: AirPods 4 tra le migliori offerte

Rispetto alle versioni precedenti, la mela morsicata ha migliorato sia il design sia il comparto audio, per offrire un’esperienza di fascia alta su tutti i fronti. All’interno è presente il chip H2 che si occupa di bilanciare in tempo reale i suoi che provengono dal mondo esterno, c’è la funzionalità Isolamento vocale per le telefonate e non manca nemmeno il supporto all’assistente Siri, così come quello al sonoro spaziale. Trovi tutte le altre informazioni che cerchi nella scheda completa.

Grazie allo sconto del 29% puoi acquistare gli AirPods 4 di Apple con cancellazione attiva del rumore e custodia di ricarica USB-C al prezzo finale di soli 141 euro invece di 199 euro come da listino ufficiale. Non servono coupon o codici promozionali. La disponibilità è immediata e puoi contare sulla consegna gratis in un solo giorno. Vendita e spedizione sono gestite da Amazon. Il voto medio assegnato da oltre 12.100 recensioni è 4,6 stelle su 5.

Per approfittare di questa e di tutte le altre offerte in corso nel Prime Day è necessario un abbonamento Prime attivo. Se non lo hai ancora fatto, puoi sfruttare la prova gratis di 30 giorni e accedere a tutti i vantaggi inclusi nella sottoscrizione, senza alcuna spesa.