OPPO Find X8 avrà il tasto fotocamera come iPhone 16

Con l’introduzione della serie iPhone 16, Apple ha portato alla ribalta il tasto fotocamera o Camera Control, una caratteristica che, sebbene non sia una novità assoluta nel mondo degli smartphone, ha suscitato grande interesse. Ora, OPPO si appresta a seguire le orme del colosso di Cupertino, confermando che la sua prossima serie Find X8 includerà un pulsante simile per la fotocamera.

OPPO Find X8: un tasto dedicato per la fotocamera sulle orme di Apple

In un video pubblicato su Weibo, la piattaforma di social media cinese, Zhou Yibao di OPPO ha svelato che la serie Find X8 sarà dotata di un pulsante sensibile alla pressione per la fotocamera, posizionato esattamente come nella serie iPhone 16. Questo pulsante permetterà agli utenti di avviare l’app fotocamera con un doppio tocco e di scattare foto con una leggera pressione. Inoltre, il pulsante supporterà gesti basati sullo scorrimento per lo zoom e la commutazione tra le diverse funzioni della fotocamera, proprio come il pulsante di controllo della fotocamera dell’iPhone 16.

Un vantaggio per le foto subacquee

Una delle caratteristiche più interessanti del pulsante di scatto della fotocamera della serie OPPO Find X8 è la sua capacità di funzionare senza intoppi anche sott’acqua, inclusa la funzionalità di scorrimento. Zhou Yibao ha spiegato che, poiché i touchscreen non funzionano sott’acqua, il pulsante dedicato renderà più facile scattare foto in queste situazioni. Inoltre, i gesti di scorrimento consentiranno agli utenti di ingrandire gli oggetti sott’acqua utilizzando la serie Find X8.

Una scelta strategica per migliorare l’esperienza degli utenti

Secondo Zhou, mentre i pulsanti del volume di quasi tutti gli smartphone consentono agli utenti di scattare foto, oltre il 95% delle persone non è a conoscenza di questa opzione. Inoltre, ha sottolineato che i pulsanti del volume non supportano contemporaneamente la funzione di acquisizione delle foto e di zoom, costringendo gli utenti a scegliere una funzione piuttosto che l’altra. L’introduzione di un pulsante dedicato per la fotocamera nella serie Find X8 mira a superare queste limitazioni e a offrire un’esperienza fotografica più completa e intuitiva. Il lancio globale è previsto per il 2025.