Apple iPhone 16: tutti i dettagli sui quattro modelli

Apple ha annunciato i nuovi iPhone 16 durante l’evento di ieri sera. L’azienda di Cupertino ha apportato alcune modifiche estetiche e aggiornato la dotazione hardware, soprattutto per i modelli più costosi. Sui quattro smartphone è preinstallato iOS 18 (disponibile come aggiornamento gratuito dal 16 settembre). Arriveranno sul mercato il 20 settembre.

iPhone 16 e iPhone 16 Plus

I nuovi iPhone 16 e iPhone 16 Plus conservano lo schermo OLED della generazione precedente, ovvero un Super Retina XDR da 6,1 e 6,7 pollici con risoluzione di 2556×1179 e 2796×1290 pixel, rispettivamente. Il telaio è in alluminio aerospaziale, mentre la parte frontale è protetta dal Ceramic Shield.

La dotazione hardware comprende inoltre il processore A18, 8 GB di RAM, 128/256/512 GB di storage, fotocamere posteriori da 48 e 12 megapixel (entrambe supportano uno zoom ottico 2x), fotocamera frontale TrueDepth da 12 megapixel, connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, Galileo, 5G e satellitare, altoparlanti stereo, porta USB Type-C, Face ID e batteria con ricarica rapida e wireless.

Lungo il lato sinistro è stato aggiunto il nuovo Action Button (Tasto Azione) che consente di eseguire diverse funzioni. Lungo il lato destro è presente invece il nuovo pulsante Camera Control (Controllo Fotocamera) composto da interruttore, sensore di pressione e sensore capacitivo che consente di aprire la fotocamera, regolare l’inquadratura e scattare la foto. In futuro servirà anche per la ricerca visuale e l’uso di ChatGPT.

Gli iPhone 16 e iPhone 16 Plus sono disponibili in cinque colori: nero, bianco, rosa, verde acqua e blu oltremare. I prezzi base sono 979,00 euro (iPhone 16) e 1.129,00 euro (iPhone 16 Plus).

iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max

I nuovi iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max hanno uno schermo Super Retina XDR da 6,3 e 6,9 pollici con risoluzione di 2622×1206 e 2868×1320 pixel, rispettivamente. Il refresh rate arriva a 120 Hz (tecnologia ProMotion). Il telaio è in titanio, mentre la parte frontale è protetta dal Ceramic Shield.

La dotazione hardware comprende inoltre il processore A18 Pro, 8 GB di RAM, 256/512 GB o 1 TB di storage (anche 128 GB per iPhone 16 Pro), fotocamere posteriori da 48, 48 e 12 megapixel (standard, ultra grandangolare e tele con zoom ottico 5x), fotocamera frontale TrueDepth da 12 megapixel, connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, Galileo, 5G e satellitare, altoparlanti stereo, porta USB Type-C, Face ID, scanner LiDAR e batteria con ricarica rapida e wireless.

Gli iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max sono disponibili in quattro colori: titanio nero, titanio naturale, titanio bianco e titanio sabbia. I prezzi base sono 1.239,00 euro (iPhone 16 Pro) e 1.489,00 euro (iPhone 16 Pro Max).