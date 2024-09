iOS 18 disponibile il 16 settembre, ma senza Apple Intelligence

Apple ha finalmente svelato la data di lancio di iOS 18… L’attesa è quasi finita: il sistema operativo sarà disponibile a partire dal 16 settembre, e offrirà agli utenti la possibilità di riorganizzare liberamente le app e i widget sulla schermata iniziale e di modificarne l’aspetto secondo i propri gusti.

Novità in arrivo con iOS 18

Oltre alla personalizzazione della schermata iniziale, iOS 18 introdurrà un Centro di controllo completamente ridisegnato, che offrirà un accesso più rapido e intuitivo alle impostazioni e alle funzioni più utilizzate e una nuova app per la gestione delle password, che garantirà una maggiore sicurezza e praticità nella gestione delle credenziali di accesso.

Con iOS 18 arriva anche il supporto per la messaggistica satellitare, una tecnologia innovativa che permetterà di inviare e ricevere messaggi anche in assenza di copertura cellulare o Wi-Fi. Questa funzionalità potrebbe rivelarsi particolarmente utile in situazioni di emergenza o quando ci si trova in aree remote.

L’aggiornamento includerà anche nuovi effetti di testo nei messaggi, un’app Foto rinnovata, con strumenti avanzati per l’editing e l’organizzazione delle immagini, e nuovi modi per organizzare la posta in arrivo nell’app Mail, rendendo l’esperienza d’uso ancora più intuitiva e piacevole.

Le funzionalità di Apple Intelligence: un’attesa più lunga

Nonostante l’entusiasmo per l’arrivo di iOS 18, gli utenti dovranno attendere ancora un po’ per accedere alle funzionalità di Apple Intelligence, che saranno disponibili sull’iPhone 15 Pro e su tutta la linea iPhone 16. Questi strumenti innovativi aiuteranno a riscrivere e riassumere il testo, oltre a generare immagini attraverso l’Image Playground, l’app per generare immagini con l’AI. Inoltre, Siri diventerà più colloquiale, rendendo l’interazione con l’assistente virtuale ancora più naturale. Queste funzioni inizieranno ad essere disponibili nella beta pubblica di iOS 18.1 a partire da ottobre.

Altri aggiornamenti in programma

In concomitanza con il lancio di iOS 18, Apple ha confermato l’arrivo di macOS Sequoia, watchOS 11 e visionOS 2, previsti anch’essi per il 16 settembre. macOS Sequoia introdurrà il mirroring dell’iPhone, mentre watchOS 11 presenterà nuove funzioni di allenamento. visionOS 2, invece, includerà un display Mac virtuale ultrawide, ampliando le possibilità di utilizzo del visore. Al momento, non sono state rilasciate informazioni riguardanti tvOS 18, lasciando gli utenti in attesa di ulteriori dettagli.