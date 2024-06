Apple: Genmoji e Image Playground per generare immagini con l'AI

L’intelligenza artificiale è diventata un affare enorme nel settore della telefonia mobile e Apple non ha intenzione di rimanere indietro. Alla conferenza WWDC 2024, L’azienda di Cupertino, infatti, ha presentato diverse novità legate all’AI integrate nei suoi sistemi operativi iOS, iPadOS e macOS.

L’obiettivo è offrire agli utenti funzionalità AI evolute direttamente dai dispositivi Apple, senza dover scaricare app di terze parti. Tra le novità più interessanti ci sono Genmoji e Image Playground.

Genmoji: creazione di emoji personalizzate con l’AI

Genmoji è una funzione che consente agli utenti di creare emoji personalizzate utilizzando l’intelligenza artificiale direttamente dall’app Messaggi, attraverso la tastiera. Per utilizzare Genmoji, è sufficiente fornire una descrizione dell’emoji desiderata ad Apple Intelligence di Apple, che impiegherà qualche istante per generare diverse opzioni. Grazie alla capacità del di riconoscere le persone presenti nella galleria fotografica dell’utente, è possibile scegliere un soggetto specifico per la creazione della Genmoji personalizzata.

Image Playground: generazione di immagini in stile cartone animato

Image Playground è la risposta di Apple a strumenti di generazione di immagini AI come DALL-E o Midjourney, ma con un approccio diverso. Le anteprime mostrate durante la WWDC 2024 suggeriscono che le immagini generate da Image Playground abbiano un aspetto più simile a quello dei cartoni animati.

Per creare un’immagine, è possibile selezionare vari concetti come temi, costumi, luoghi, accessori e altro ancora. In base a queste scelte, Image Playground genererà diverse anteprime dell’immagine, offrendo molteplici opzioni. È inoltre possibile utilizzare suggerimenti per ottenere risultati più specifici.

Image Playground sarà disponibile sia come app dedicata che integrato in altre app Apple. L’azienda rilascerà anche un’API per Image Playground, consentendo agli sviluppatori di incorporare questo strumento di generazione di immagini nelle loro app.

Disponibilità delle funzioni di Apple Intelligence

Genmoji e Image Playground saranno introdotti come parte della piattaforma Apple Intelligence e saranno disponibili gratuitamente su iOS 18, iPadOS 18 e macOS Sequoia. La prima ondata di dispositivi compatibili includerà iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPad e Mac con chip M1 o successivi, a partire dall’autunno.

Confronto con Android

Nonostante queste funzioni siano tecnicamente disponibili anche su Android, il sistema operativo di Google non le ha ancora integrate in modo così perfetto. Per usufruire di funzionalità simili su Android, potrebbe essere necessario cercare soluzioni alternative o utilizzare servizi di generazione di immagini di terze parti disponibili come app.

Tuttavia, nessuna di queste opzioni si integra in modo così stretto con altre app o con la galleria di immagini come nel caso di Apple. È probabile che Google debba recuperare terreno in questo ambito.