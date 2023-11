Midjourney lancia un nuovo sito web per generare immagini AI

Midjourney ha lanciato la sua applicazione web per generare immagini AI. Fino ad ora Midjourney era disponibile solo tramite il suo server Discord. Sebbene Discord fosse un’ottima piattaforma per la comunità degli utenti pionieri, risultava un po’ ostica per i nuovi utenti e limitava la diffusione di Midjourney.

Ora si potrà accedere a Midjourney direttamente dal proprio browser, senza fare i salti mortali e affrontare il confuso mondo dei server Discord.

Per accedere al nuovo sito di Midjourney, è necessario accedere con il proprio account o crearne uno e abbonarsi a uno dei piani a disposizione. L’interfaccia del sito web ha un aspetto pulito e moderno. Il riquadro per la richiesta è in primo piano e rende semplice iniziare a generare immagini. Inoltre, è stato cambiato il tema predefinito in “light”; le miniature della pagina Esplora ora sono più piccole ed è possibile possibile filtrare le immagini per tipo o per dimensione.

C’è anche un nuovo visualizzatore di immagini che è molto più pulito e si carica più velocemente. Questo porta l’esperienza di Midjourney a un livello decisamente superiore. Se si vuole copiare informazioni rilevanti come prompt, ecc., è possibile farlo nel nuovo menu di copia. C’è anche un nuovo indicatore che indica se l’immagine è ingrandita o meno.

Il nuovo sito web di Midjourney

Midjourney è un servizio che permette di generare immagini AI a partire da brevi descrizioni testuali. Fino a poco tempo fa, era era accessibile solo tramite il suo server Discord, una piattaforma di chat e gaming che richiedeva una registrazione e un’installazione. Questo rendeva la piattaforma poco pratica e intuitiva per molti utenti, soprattutto quelli meno esperti o abituati a Discord.

Per fortuna, Midjourney ha lanciato la sua applicazione web, che consente di usare il servizio direttamente dal browser. L’applicazione web offre diversi vantaggi, tra cui:

Una maggiore semplicità e velocità di accesso: basta andare sul sito di Midjourney e cliccare su “Create” per iniziare a generare immagini AI.

Una maggiore qualità e varietà delle immagini: l’applicazione web supporta diversi modelli di AI, tra cui VQGAN+CLIP, DALL-E, BigGAN e StyleGAN, che offrono risultati più realistici, dettagliati e creativi.

Una maggiore personalizzazione e interattività: l’applicazione web permette di modificare le immagini generate, aggiungendo o rimuovendo elementi, cambiando colori, stili e dimensioni, e salvando le immagini preferite nella propria galleria personale.

Come funziona il sito web di Midjourney

Per usare l’applicazione web di Midjourney, come già specificato prima, è necessario avere un account e un piano di abbonamento. Il piano basic costa 8 $ al mese e permette di generare fino a 200 immagini al mese. Il piano standard costa 24 $ al mese e permette di generare fino a 15h Fast generations e Unlimited Relaxed generations al mese. Il piano Pro costa 48 $ al mese e permette di generare fino a 30h Fast generations Unlimited Relaxed generations al mese.

Per creare un account, basta cliccare su “Sign up” sul sito Midjourney e inserire il proprio indirizzo email e una password. Per scegliere un piano di abbonamento, basta cliccare su “Subscribe” e selezionare il piano desiderato. Si può pagare con carta di credito o PayPal.

Una volta creato l’account e scelto il piano, si può iniziare a generare immagini AI. Basta cliccare su “Create” e scrivere una breve descrizione testuale di ciò che si vuole creare. Si può anche scegliere il modello di AI da usare, tra quelli disponibili. Poi basta cliccare su “Generate” e attendere che l’immagine venga creata. Si può ripetere il processo fino a ottenere l’immagine desiderata.

Se si vuole modificare l’immagine, si può cliccare su “Edit” e usare gli strumenti a disposizione. Si può aggiungere o rimuovere elementi, cambiare colori, stili e dimensioni, e applicare filtri ed effetti. Se si vuole salvare l’immagine, si può cliccare su “Save” e scegliere il formato e la qualità. L’immagine verrà salvata nella propria galleria personale, che si può visualizzare cliccando su “Gallery”.

Con la sua applicazione web, Midjourney diventa ancora più accessibile e facile da usare, offrendo una migliore esperienza agli utenti.