Il chatbot Grok AI di X sbarca in Europa

X ha appena annunciato che il suo chatbot Grok AI sarà presto disponibile in Europa, grazie a un accordo raggiunto con le autorità di regolamentazione dell’Unione Europea. Tuttavia, i riassunti delle notizie saranno accessibili solo dopo le prossime elezioni generali dell’Unione Europea.

We are excited to bring Grok to Europe!

Today we are beginning to roll out access to Grok’s AI search assistant feature to X Premium subscribers.

Once the European Elections have concluded, we will continue the rollout of contextualised trends for all users.

— Global Government Affairs (@GlobalAffairs) May 15, 2024