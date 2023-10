X Premium: nuovi abbonamenti Plus e Basic

Come anticipato da Elon Musk il 20 ottobre, l’azienda californiana ha annunciato due nuovi abbonamenti al social network: X Premium+ e X Premium Basic. Il primo include tutte le funzionalità di X Premium, ma senza pubblicità. Il secondo include meno funzionalità e soprattutto non permette di ricevere il badge blu di account verificato.

Il piano X Premium+ offre tutte le funzionalità di X Premium e tre esclusive. Gli abbonati non vedranno annunci pubblicitari nelle schede Per te e Following. I post riceveranno un maggiore visibilità, quindi avranno una maggiore priorità nei commenti e nei risultati delle ricerche. Infine, gli abbonati potranno usare tutti gli strumenti per creatori.

introducing Premium+

– no ads in For You or Following

– largest boost for your replies (vs other Premium tiers or unverified users)

– access to our full suite of creator tools

now available on Web ✌️

subscribe here → https://t.co/Ywvyijo9CQ

— Premium (@premium) October 27, 2023