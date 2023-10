Elon Musk conferma altri due abbonamenti X Premium

In attesa del possibile abbonamento obbligatorio per la pubblicazione dei post, Elon Musk ha annunciato il lancio imminente di altri due abbonamenti Premium. Trova quindi conferma l’indiscrezione di inizio mese.

X Premium: tre abbonamenti

L’abbonamento attuale, denominato X Premium (ex Twitter Blue), ha un costo di 8 dollari/mese (9,76 euro/mese in Italia) e offre diverse funzionalità esclusive, tra cui post più lunghi (fino a 25.000 caratteri), modifica dei post e il 50% in meno di pubblicità.

Elon Musk ha comunicato che verranno presto introdotti due nuovi piani. Il primo offrirà tutte le funzionalità esclusive, ma nessuna riduzione della pubblicità, quindi avrà un costo mensile inferiore. Il secondo sarà più costoso, ma verranno completamente eliminate le inserzioni.

Two new tiers of X Premium subscriptions launching soon. One is lower cost with all features, but no reduction in ads, and the other is more expensive, but has no ads. — Elon Musk (@elonmusk) October 20, 2023

In base alle stringhe trovate nel codice dell’app ufficiale, i tre piani di X Premium potrebbero essere indicati con Basic, Standard e Plus. Musk non ha confermano i nomi, né svelato i prezzi mensili. Lo scopo principale dell’azienda californiana è quello di incrementare le entrate derivanti dagli abbonamenti, considerata la diminuzione delle entrate pubblicitarie. L’abbonamento Not a Bot, attualmente in test solo in Nuova Zelanda e Filippine (1 dollaro/anno) è stato invece pensato per combattere i bot (account fasulli).

Meta potrebbe introdurre una versione a pagamento di Facebook e Instagram, senza pubblicità. In questo caso sarebbe però un modo per “aggirare” la sentenza della Corte di Giustizia europea che vieta l’uso dei dati per le inserzioni comportamentali. Anche TikTok ha confermato l’avvio del test per l’abbonamento senza pubblicità a 4,99 dollari/mese.