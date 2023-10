Not A Bot è l'abbonamento obbligatorio a X

Quella di Elon Musk per i bot può essere definita una sorta di ossessione. Il riferimento, ovviamente, non è all’automa Tesla Bot su cui l’automaker lavora da tempo, ma agli account fasulli che da sempre sono presenti su Twitter e che hanno rischiato di far saltare la sua acquisizione. Il social network, ora ribattezzato X, annuncia l’introduzione di un abbonamento annuale da 1 dollaro, obbligatorio per i nuovi iscritti di due paesi, attraverso un’iniziativa sperimentale chiamata Not A Bot.

I territori scelti dalla società per raccogliere feedback sul progetto durante il test sono quelli della Nuova Zelanda e delle Filippine. Non è escluso che il raggio d’azione possa essere esteso in futuro. Ecco quanto si legge sulle pagine del supporto ufficiale.

Il 17 ottobre 2023 abbiamo iniziato il test di Not A Bot, un nuovo metodo di sottoscrizione per i nuovi utenti in due paesi. Questo nuovo test è stato sviluppato per sostenere i nostri già significativi sforzi finalizzati alla riduzione dello spam, la manipolazione della nostra piattaforma e l’attività dei bot.

L’obiettivo dichiarato è, come già sottolineato, quello di combattere l’impatto degli account fasulli controllati dagli automatismi e dello spam generato.

Hanno dunque in qualche modo trovato conferma le indiscrezioni circolate nei mesi scorsi, relative alla volontà di rendere X qualcosa di molto simile a un social network a pagamento.

Correct, read for free, but $1/year to write. It’s the only way to fight bots without blocking real users.

This won’t stop bots completely, but it will be 1000X harder to manipulate the platform.

— Elon Musk (@elonmusk) October 18, 2023