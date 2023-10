X (Twitter): Elon Musk continua a rimuovere funzionalità chiave

Brutte notizie per i media e gli utenti abituali di X. Da ottobre, infatti, i post che condividono gli articoli dei giornali online non mostrano più i titoli e le descrizioni degli articoli, ma solo una foto cliccabile. Questa scelta è stata fatta da Elon Musk per contrastare la stampa tradizionale, che secondo lui diffonde notizie false e manipolate.

In questo modo, Musk vuole incentivare gli utenti a leggere gli articoli per intero, anziché fermarsi ai titoli spesso sensazionalistici. Tuttavia, questa misura comporta anche una perdita di visibilità per i media, che si affidano a X per raggiungere un vasto pubblico. Ma non è finita qui… X ha annunciato anche la fine di Circle, la funzione che permetteva agli utenti di creare delle cerchie di contatti con cui condividere i propri post.

I Circles erano stati introdotti ad agosto 2022 come una risposta alla crescente richiesta di privacy degli utenti, ma sono destinati a scomparire entro la fine di ottobre. La motivazione ufficiale è stata quella di semplificare l’interfaccia e l’esperienza di X, ma molti utenti hanno protestato per questa decisione. Alcuni si chiedono anche se X eliminerà anche i Mi Piace e gli altri bottoni che permettono di interagire con i post.

I titoli e le descrizioni degli articoli stanno scomparendo su X

La modifica fa parte della guerra del miliardario contro i media tradizionali. D’ora in poi, quando un articolo verrà condiviso sul social network, apparirà sotto forma di immagine cliccabile, senza titolo o descrizione. Solo il nome del media è visibile nell’angolo in basso a sinistra dell’immagine.

Ma questi post di condivisione sono poco leggibili e gli articoli hanno scarsa visibilità. È forse un obiettivo nascosto del miliardario, noto per le sue posizioni ostili ai media? Non bisogna dimenticare però che un link esterno potrebbe portare un utente ad abbandonare la piattaforma. Il tempo di permanenza è ancora una grande sfida per i social network. I media tradizionali, invece, stanno iniziando a mollare la presa e hanno già annunciato che lasceranno X.

La fine dei post riservati a una cerchia di amici

Alla fine di ottobre 2023 terminerà anche un’altra funzione: i Circle. Le cerchie permettevano di creare un elenco di contatti, come una cerchia di amici stretti, e di condividere determinati tweet solo con loro. “A partire dal 31 ottobre 2023, le cerchie saranno obsolete“, annuncia una pagina di supporto X. “Dopo tale data, non sarà più possibile creare nuovi post limitati alla propria Cerchia, né aggiungere persone alla propria Cerchia. Sarà tuttavia possibile rimuovere le persone dal proprio Circle annullando l’iscrizione“, per poi seguirle nuovamente e continuare a vedere i loro post nel proprio feed.

La funzione dei Circle di Twitter è stata lanciata nell’agosto del 2022, dopo essere rimasta in beta per diversi mesi. Era possibile aggiungere fino a 150 persone a una cerchia, con la possibilità di crearne solo una per profilo. La fine delle cerchie era attesa da tempo: già in primavera alcuni utenti avevano notato dei difetti, con i post riservati alla propria cerchia che apparivano nel feed For You e quindi erano visibili a persone a cui non erano destinati.

Verso la fine dei pulsanti Like e Repost?

Un’altra delle cosiddette modifiche “estetiche” di Elon Musk: i pulsanti like e share su X. “Presto rimuoveremo tutti i pulsanti di azione e i loro contatori superflui dalla timeline principale“, ha scritto il miliardario in un post riservato ai suoi abbonati. “Rimarrà solo il contatore delle impressioni, a meno che non si clicchi sul post”. Un cambiamento che dovrebbe “migliorare la leggibilità“, secondo lui. Per sostituire questi pulsanti sono previste interazioni gestuali, come una doppia pressione per un like o uno swipe per rispondere a un post, ha spiegato Andrea Conway, dipendente di X.