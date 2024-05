Offerta limitata NordVPN: sconti, mesi gratis e gift card

Se sei alla ricerca di un modo affidabile per proteggere la tua privacy online, NordVPN ha preparato un’offerta irresistibile. Grazie a uno sconto del 71% sul piano biennale, pagherai solo 3,69 euro al mese anziché 8,29 euro. In più, riceverai tre mesi extra gratuiti e una gift card del valore massimo di 50 euro.

Vantaggi e punti di forza dell’offerta NordVPN

NordVPN offre uno sconto del 71% sul suo piano biennale, consentendoti di ottenere il servizio a soli 3,69 euro al mese. La promozione include inoltre una gift card dal valore massimo di 50 euro, utilizzabile su Amazon, Airbnb, Flixbus e altri brand. Se scegli il Piano Ultimate, riceverai la gift card da 50 euro, mentre i piani Base e Plus prevedono una card di valore inferiore.

Iscrivendoti al piano biennale, riceverai anche tre mesi gratuiti extra, prolungando ulteriormente la durata del tuo abbonamento. E se poi NordVPN non dovesse soddisfare le tue aspettative, hai diritto a un rimborso completo entro 30 giorni.

Per quanto riguarda i diversi piani offerti, il Piano Base include la VPN e permette di connettere fino a 10 dispositivi contemporaneamente. Il Piano Plus aggiunge ai vantaggi del Piano Base una protezione avanzata contro le minacce online, un password manager multipiattaforma e il monitoraggio continuo del Dark Web. Infine, il Piano Ultimate offre in più 1 TB di spazio cloud crittografato e una copertura fino a 5000 euro per truffe e frodi online.

Scegliere NordVPN significa assicurarsi sicurezza e privacy grazie alla crittografia di livello militare, che protegge sempre i tuoi dati. La politica no-log garantisce che nessuna delle tue attività venga tracciata o registrata. Con oltre 5500 server in più di 60 paesi, NordVPN assicura una connessione veloce e stabile ovunque tu sia, mentre la sua app intuitiva è disponibile su tutte le principali piattaforme.

Per ottenere questa offerta, clicca sul pulsante qui sotto e scegli il piano biennale che preferisci tra Base, Plus e Ultimate. Potrai approfittare dello sconto del 71%, dei tre mesi extra gratuiti e della gift card da 50 euro.

Non lasciarti sfuggire questa opportunità unica per proteggere la tua privacy online. Visita il sito, scegli il piano giusto per te e scopri tutti i vantaggi di un servizio VPN affidabile, veloce e sicuro. Approfitta subito dell’offerta NordVPN.