X elimina Twitter Circle: la data della chiusura

È durata poco più di un anno la disponibilità di Twitter Circle, una funzionalità lanciata per tutti a fine agosto 2022 e ormai quasi giunta al capolinea: X ha deciso di eliminarla. Si tratta di una modalità pensata per la condivisione dei post sul social network in forma privata, in grado di riservarli a una cerchia ristretta di utenti.

Non sarà più possibile farlo a partire dal 31 ottobre 2023. È questa la data scelta per l’addio definitivo, come si legge sulla pagina del pagina del supporto ufficiale in italiano.

Le Circle diventeranno deprecate dal 31 ottobre 2023. In seguito a questa data, non potrai creare nuovi post riservati alla tua Circle e non potrai aggiungere nessuno alla tua Circle. Tuttavia, potrai rimuovere gli utenti dalla Circle smettendoli di seguire, come indicato qui sotto.

La piattaforma ha inoltre pubblicato un breve tutorial che spiega come rimuovere gli utenti dalle Circle. Per comodità, lo riportiamo di seguito.

Il team di X non ha motivato la scelta di eliminare la funzionalità, ma non è fuori luogo pensare a un utilizzo poco diffuso dal suo lancio in poi. Sappiamo inoltre che, nel corso della sua breve esistenza, ha manifestato alcuni problemi, uno dei quali relativo alla comparsa anomala di post privati all’interno del feed pubblico Per Te. Questa una testimonianza risalente al mese di aprile.

Confirmed someone I'm not even following was able to see a private Twitter Circle tweet (thank you @TheSahilDev)

This hurts trust in the platform a lot. Should be top priority @TwitterEng pic.twitter.com/BCYPkikJ2p

— Theo – t3.gg (@t3dotgg) April 8, 2023