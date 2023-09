Community Notes anche per i video su X

X ha comunicato che le Community Notes (Note della collettività in italiano) possono essere aggiunte anche ai video condivisi sulla piattaforma. L’espansione del programma di fact-checking ai contenuti multimediali era stata annunciata a fine maggio. La moderazione “crowdsourced”, ovvero effettuata dagli utenti, non sembra però efficace contro la diffusione delle fake news.

Le Community Notes erano inizialmente limitate ai post con solo testo. Dal mese di maggio sono state estese ai post con immagini, probabilmente perché sono notevolmente aumentate le immagini fasulle generate con l’intelligenza artificiale, come quelle di Papa Francesco e il Pentagono.

Not just for images anymore — introducing notes on videos!

Notes written on videos will automatically show on other posts containing matching videos. A highly-scalable way of adding context to edited clips, AI-generated videos, and more. Available to all Top Writers 🏅 https://t.co/s92XoA1SZ9 pic.twitter.com/I2JF4NQZ9q

— Community Notes (@CommunityNotes) September 5, 2023