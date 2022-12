Twitter Community Notes visibili in tutto il mondo

Twitter ha annunciato che le Community Notes sono visibili in tutto il mondo. La funzionalità del social network, nota in precedenza come Birdwatch, rappresenta la modalità più democratica per migliorare la qualità delle informazioni. Sono infatti i singoli utenti ad effettuare il “fact checking” dei tweet. Per partecipare è necessaria la registrazione rispettando determinati requisiti.

Note della collettività anche in Italia

Twitter spiega che Community Notes (note della collettività) è “uno strumento di collaborazione che permette agli utenti di consultare informazioni più accurate“. Finora erano visibili solo negli Stati Uniti. La funzionalità è accessibile da ieri a tutti i collaboratori nel mondo, ovvero agli utenti che possono vedere, votare e scrivere le note. In una sezione dedicata del social network ci sono quelle che possono essere valutate da ogni utente, le nuove note e quelle considerate più utili dalla collettività.

Beginning today, Community Notes are visible around the world 🌎🌍🌏 — Community Notes (@CommunityNotes) December 11, 2022

Dopo aver indicato se la nota è utile o meno viene mostrato un elenco di opzioni che permettono di specificare il motivo della scelta. Per poter scrivere le note è necessaria la registrazione. L’account del collaboratore deve però soddisfare determinati criteri. Innanzitutto l’utente deve essere iscritto a Twitter da almeno sei mesi e avere zero violazioni delle regole. Inoltre è obbligatoria la convalida del numero di telefono. Per scrivere una nota è sufficiente selezionare la voce corrispondente nel menu mostrato nel tweet in alto a destra (i tre puntini).

A partire da oggi è disponibile la nuova versione di Twitter Blue che consente di ottenere il badge di account verificato. Il costo è 11 dollari/mese su iOS e 8 dollari/mese su web.