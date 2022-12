Twitter Blue dal 12 dicembre con prezzo più alto

Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi è finalmente arrivata la conferma ufficiale. Twitter Blue verrà lanciato nuovamente lunedì 12 dicembre con tre differenze principali rispetto alla prima versione dell’abbonamento, annunciata il 9 novembre: costo mensile più alto su iOS, verifica con numero di telefono e badge multicolore.

Twitter Blue: funzionalità e prezzi

Twitter Blue era esclusivamente la versione in abbonamento del social network prima dell’arrivo di Elon Musk. Per ottenere il badge blu di account verificato dovevano essere rispettati determinati requisiti. Il nuovo proprietario ha deciso di concedere a tutti la possibilità di ricevere il badge blu, pagando 7,99 dollari/mese, ma il primo tentativo è miseramente fallito. Visto l’aumento di profili fake, l’azienda californiana ha sospeso la sottoscrizione dell’abbonamento.

Il (ri)lancio di Twitter Blue avverrà lunedì 12 dicembre con tre principali novità. Gli utenti iOS dovranno pagare 11 dollari/mese per compensare la commissione del 30% chiesta da Apple per gli acquisti in-app (Musk aveva criticato la “tassa”, ma ha successivamente risolto il malinteso con Tim Cook). In alternativa sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento sul sito di Twitter a 8 dollari/mese. In futuro verrà aggiunto il supporto per Android ed esteso Twitter Blue in altri paesi (oggi è disponibile solo in Canada, Stati Uniti, Regno Unito, Australia e Nuova Zelanda).

we’re relaunching @TwitterBlue on Monday – subscribe on web for $8/month or on iOS for $11/month to get access to subscriber-only features, including the blue checkmark 🧵 pic.twitter.com/DvvsLoSO50 — Twitter (@Twitter) December 10, 2022

Chi ha già sottoscritto l’abbonamento su iOS potrà successivamente scegliere la versione web e risparmiare 3 dollari/mese. Con Twitter Blue verrà assegnato il badge blu agli utenti privati, ma prima sarà necessaria una verifica tramite numero di telefono. Gli utenti potranno cambiare nome, handle e foto del profilo, ma perderanno temporaneamente il badge blu fino alla successiva verifica.

Le aziende riceveranno invece un badge oro che sostituirà l’etichetta Ufficiale. Entro la fine della settimana arriverà anche un badge grigio per i governi. Tra le funzionalità esclusive di Twitter Blue ci sono il pulsante Edit (Mdifica) per i tweet, l’upload dei video a 1080p e all’accesso alla modalità lettura.