Twitter: badge blu, oro e grigio per gli account

Elon Musk ha annunciato la verifica multicolore degli account. La novità dovrebbe essere introdotta a partire da venerdì 2 dicembre, ma non è chiaro se verrà riservata solo agli utenti che sottoscriveranno l’abbonamento a Twitter Blue (7,99 dollari/mese negli Stati Uniti). L’obiettivo del “Twitter arcobaleno” è quello di ridurre il numero dei profili falsi e quindi le impersonificazioni.

La nuova versione di Twitter Blue, che permette di ottenere il badge blu, era stata introdotta il 9 novembre, ma la sottoscrizione dell’abbonamento tramite iOS è stata sospesa due giorni dopo, in quanto sono iniziati ad aumentare i profili fake. Tuttavia, la data fissata per il lancio (29 novembre) non è stata rispettata. Musk aveva anticipato il possibile uso di colori differenti per i badge.

Rispondendo ad un utente, Musk ha comunicato che i badge avranno tre colori dal 2 dicembre: oro per le aziende, grigio per i governi e blu per i normali utenti (anche se non celebrità). Il nuovo CEO di Twitter ha inoltre aggiunto che tutti gli account verificati verranno autenticati manualmente prima dell’attivazione del nuovo badge.

Gold check for companies, grey check for government, blue for individuals (celebrity or not) and all verified accounts will be manually authenticated before check activates.

Sorry for the delay, we’re tentatively launching Verified on Friday next week.

Sembra quindi che verrà reintrodotta la precedente verifica dell’identità. Ciò significa anche che i badge blu, ricevuti con il vecchio sistema, non verranno più eliminati, come lo stesso Musk aveva comunicato a metà novembre. Musk ha spiegato in un tweet successivo che i singoli individui potranno ottenere un piccolo logo secondario che mostra la loro appartenenza ad un’organizzazione. Informazioni più dettagliate arriveranno la prossima settimana.

All verified individual humans will have same blue check, as boundary of what constitutes “notable” is otherwise too subjective.

Individuals can have secondary tiny logo showing they belong to an org if verified as such by that org.

Longer explanation next week.

— Elon Musk (@elonmusk) November 25, 2022