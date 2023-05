Twitter lancia Community Notes per immagini e video

Twitter ha annunciato l’espansione del suo programma di fact-checking a immagini e video. Community Notes (Birdwatch fino a novembre 2022) consente agli utenti di segnalare anche contenuti multimediali fasulli, come quelli generati dall’intelligenza artificiale. La novità è stata (casualmente) introdotta dopo l’abbandono del codice di condotta sulla disinformazione.

Community Notes (Note della collettività in italiano) è in pratica una moderazione “crowdsourced”, ovvero effettuata dagli stessi utenti. Finora era limitata ai tweet con solo testo. L’azienda californiana ha deciso di estendere la funzionalità ai tweet con singole immagini. In futuro anche ai tweet con immagini multiple, video e GIF.

From AI-generated images to manipulated videos, it’s common to come across misleading media. Today we’re piloting a feature that puts a superpower into contributors’ hands: Notes on Media

Notes attached to an image will automatically appear on recent & future matching images. pic.twitter.com/89mxYU2Kir

— Community Notes (@CommunityNotes) May 30, 2023