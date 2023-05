Disinformazione: Twitter lascia il codice di condotta

Thierry Breton, commissario per il mercato interno, ha confermato che Twitter non rilascerà più i report sulle misure implementate per combattere la disinformazione. La partecipazione al codice di condotta è volontaria, ma gli obiettivi dell’iniziativa, avviata nel 2018, sono inclusi nel Digital Services Act. L’azienda di Elon Musk rischia quindi multe piuttosto pesanti.

L’abbandono del codice di condotta da parte di Twitter non è un sorpresa. Tra i report pubblicati a gennaio 2023, quello dell’azienda californiana era il peggiore di tutti in termine di trasparenza. Nel documento viene chiaramente specificato che non sono presenti dati dettagliati a causa delle scarse risorse (pochi dipendenti).

Come detto, la partecipazione al codice di condotta è volontaria. La sottoscrizione da parte di Twitter è avvenuta prima dell’arrivo di Elon Musk e dei licenziamenti di massa. L’iniziativa anticipa il Digital Services Act (Legge sui servizi digitali), in base alla quale Twitter è considerata una piattaforma di grandi dimensioni (oltre 45 milioni di utenti attivi mensili), pertanto dovrà rispettare precisi obblighi.

Uno di essi prevede proprio l’attuazione di misure efficaci contro le fake news. Il commissario per il mercato interno aveva già avvertito Musk delle possibili conseguenze. Ieri sera ha ribadito il concetto. Twitter può anche non seguire il codice di condotta, ma dovrà obbligatoriamente rispettare il Digital Services Act a partire dal 25 agosto.

— Thierry Breton (@ThierryBreton) May 26, 2023