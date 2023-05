Midjourney: i parametri per ottenere il meglio dall'IA

Dopo aver fornito qualche consiglio su come scrivere il prompt da sottoporre a Midjourney, concentriamoci sui parametri che, se inseriti in coda al comando, permettono di intervenire su fattori specifici, ad esempio modificando il formato del risultato finale o il suo stile. Possono tornare utili nel caso in cui non si è soddisfatti delle immagini restituite dall’IA.

Midjourney: i parametri da aggiungere al prompt

Alcuni sono noti a chi ha già avuto modo di sperimentare le potenzialità dell’intelligenza artificiale in questione. Altri, invece, sono probabilmente adatti a un’utenza più avanzata. Qui, ne elenchiamo una decina tra quelli a disposizione, precisando che l’elenco completo è in costante aggiornamento.

Aspect ratio per il formato delle immagini: --aspect o --ar (esempio --aspect 16:9 , --ar 4:3 );

per il formato delle immagini: o (esempio , ); Chaos per definire la varietà dei risultati: --chaos seguito da un numero tra 0 e 100, dove 100 rappresenta il massimo dell’imprevedibilità (esempio --chaos 80 );

per definire la varietà dei risultati: seguito da un numero tra 0 e 100, dove 100 rappresenta il massimo dell’imprevedibilità (esempio ); No per escludere elementi dal processo di generazione: --no seguito da ciò che si vuole estromettere (esempio --no plants );

per escludere elementi dal processo di generazione: seguito da ciò che si vuole estromettere (esempio ); Quality per stabilire quanto tempo impegnare nel rendering, avendo poi un impatto sulle risorse disponibili: --quality o --q seguito da .25 , .5 , 1 o 2 , con i valori alti che impiegheranno più risorse (esempio --q .5 );

per stabilire quanto tempo impegnare nel rendering, avendo poi un impatto sulle risorse disponibili: o seguito da , , o , con i valori alti che impiegheranno più risorse (esempio ); Repeat per ripetere più volte lo stesso prompt: --repeat o --r seguito da un valore tra 1 e 40 (esempio --r 3 );

per ripetere più volte lo stesso prompt: o seguito da un valore tra 1 e 40 (esempio ); Seed per definire un numero da cui partire per generare le griglie dell’immagine finale, casuale se non specificato: --seed seguito da un numero intero compreso tra 0 e 4294967295 (esempio --seed 100000 );

per definire un numero da cui partire per generare le griglie dell’immagine finale, casuale se non specificato: seguito da un numero intero compreso tra 0 e 4294967295 (esempio ); Stop per interrompere il processo di generazione prima che sia completato: --stop seguito da un numero intero tra 10 e 100 (esempio --stop 50 );

per interrompere il processo di generazione prima che sia completato: seguito da un numero intero tra 10 e 100 (esempio ); Style per definire lo stile da conferire alle immagini: --style seguito da uno dei preset indicati dal team di Midjourney (esempio --style expressive );

per definire lo stile da conferire alle immagini: seguito da uno dei preset indicati dal team di Midjourney (esempio ); Stylize per stabilire come l’estetica appresa dal bot durante la fase di apprendimento influenzerà lo stile finale: --stylize o --s seguito da un numero intero da 0 a 1000 (esempio --s 100 );

per stabilire come l’estetica appresa dal bot durante la fase di apprendimento influenzerà lo stile finale: o seguito da un numero intero da 0 a 1000 (esempio ); Tile per generare immagini da affiancare l’una all’altra per creare un pattern che si ripete all’infinito: --tile .

Come si può facilmente immaginare, anche variando uno solo di questi parametri in coda al prompt è possibile ottenere dall’IA generativa risultati molto differenti. Nella documentazione ufficiale se ne trovano altri, con indicazioni a proposito della loro compatibilità con le diverse versioni del modello.

Considerando che l’accesso gratuito allo strumento risulta spesso bloccato per questioni legate a un sovraccarico di richieste, rimandiamo a un nostro approfondimento sulle alternative da provare.