Midjourney non funziona: le alternative migliori

Nei giorni scorsi, il team al lavoro su Midjourney ha riabilitato l’accesso gratuito allo strumento di IA generativa, dopo un periodo di stop. Immediatamente, molti si sono riversati nelle stanze Discord dedicate per metterne alla prova le potenzialità, scoprendo in alcuni casi che il sistema non funziona (vedremo a breve per quale motivo). A loro consigliamo di prendere in considerazione le alternative qui segnalate.

Perché Midjourney non funziona

La ragione per cui chi è senza abbonamento non riesce a creare le immagini con l’intelligenza artificiale in questione è ben spiegata dal messaggio restituito: Sottoscrizione richiesta . L’operazione pesa sulle risorse e i responsabili del progetto hanno necessità di rientrare delle spese, monetizzando eventualmente il loro impegno. Digitando il comando /subscribe si genera un link che porta alla pagina attraverso cui attivare uno dei piani premium disponibili: Basic (10 dollari al mese), Standard (30 dollari al mese) o Pro (60 dollari al mese) con la possibilità di risparmiare effettuando un pagamento annuale.

A chi sceglie di mettere mano al portafogli suggeriamo la lettura del nostro approfondimento con i consigli per un prompt perfetto. Gli altri, invece, possono puntare verso strumenti di IA generativa differenti, in grado dar vita a immagini partendo da una descrizione testuale.

Le 10 alternative migliori

Gli strumenti di questo tipo sono ormai molti e il numero cresce di continuo. Qui proponiamo la Top 10 delle alternative al momento accessibili, più o meno gratuitamente, indicando quando è necessaria la registrazione e con quali modalità.

Bing Image Creator

L’alternativa più nota è certamente Bing Image Creator (bing.com/images/create), realizzata dal gruppo di Redmond sulla base della tecnologia DALL-E messa a disposizione da OpenAI. Da alcuni giorni accetta anche input in italiano ed è gratis con account Microsoft.

Stable Diffusion

Merita un’attenzione particolare StableDiffusion (beta.dreamstudio.ai/generate) di Stability.ai. Uno strumento gratuito e dalla natura open source. Tra i suoi punti di forza, la possibilità di effettuare in modo semplice e pratico l’editing dei prompt già inviati, partendo dalle immagini generate.

Adobe Firefly

Non potevamo non includere nella lista anche Firefly (firefly.adobe.com/generate/images) di Adobe. Al momento in fase beta, è accessibile richiedendo un invito. Dalla sua ha l’esperienza di una software house leader nel settore delle arti digitali.

NightCafe

Il processo di creazione con NightCafe (creator.nightcafe.studio/studio) è alla portata di tutti, grazie a preset per lo stile artistico da conferire al risultato finale e agli esempi forniti. I primi tre crediti sono gratuiti, è necessaria la registrazione. Consigliato a chi è disposto ad accettare qualche limitazione.

BlueWillow

Anche per BlueWillow (bluewillow.ai), la generazione delle immagini avviene all’interno delle stanze Discord. È sufficiente entrare in una di quelle denominate rookie e digitare il comando /imagine seguito dalla descrizione del risultato che si desidera ottenere. Il servizio è completamente gratuito e molto rapido.

DALL-E 2

Sempre a cura di OpenAI, DALL-E 2 (labs.openai.com) rappresenta una delle alternative migliori a Midjourney. I primi 15 crediti sono gratuiti, poi è possibile acquistarne altri 115 per 15 dollari.

Playground AI

Semplice da utilizzare e al tempo stesso altamente personalizzabile grazie alla sua interfaccia ottimizzata e ricca di comandi, Playground AI (playgroundai.com) è tra le alternative migliori a Midjourney che consigliamo di provare. Necessaria l’autenticazione con account Google per generare fino a 1.000 immagini gratis ogni giorno.

InstantArt

A differenza degli strumenti fin qui descritti, InstantArt (instantart.io) non genera direttamente le immagini, ma poggia su 25 modelli differenti in grado di farlo, lasciando che sia l’utente a scegliere quello da impiegare. È richiesta la registrazione.

Lexica

Estremamente semplice da utilizzare, Lexica (lexica.art/aperture) ha un’interfaccia composta da due soli campi: il primo in cui inserire la descrizione testuale, il secondo in cui digitare gli eventuali elementi o caratteristiche da escludere dal risultato finale. Richiede la registrazione e permette di creare fino a 100 immagini gratuitamente ogni mese.

Leonardo.ai

Considerato tra gli strumenti migliori della categoria, infine, Leonardo.ai (leonardo.ai) consente l’accesso in modalità Early Bird a un numero selezionato di utenti. Non è dunque automatico che richiedendo un invito lo si ottenga subito. È concepito principalmente per creare asset da utilizzate durante lo sviluppo dei videogiochi, ma nulla vieta di impiegarlo con altre finalità.

L’elenco delle alternative a Midjourney qui riportato è da intendersi aggiornato al 10 maggio 2023. Considerando la rapida evoluzione del settore, non si esclude che ne possano presto arrivare altre o che le modalità di utilizzo dei servizi citati possano cambiare.