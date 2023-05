IA generativa: Bing Image Creator capisce l'italiano

A un mese e mezzo circa dal lancio pubblico, Bing Image Creator è in grado di elaborare le descrizioni delle immagini da generare scritte in italiano. La nostra è una delle oltre 100 lingue ora supportate dal servizio, grazie a un aggiornamento introdotto oggi da Microsoft che interessa anche e soprattutto la nuova versione del motore di ricerca.

Bing Image Creator capisce l’italiano (e altre 100 lingue)

La software house ha dichiarato che, nei suoi primi 90 giorni di attività, l’IA generativa in questione è stata chiamata in causa più di 200 milioni di volte. Un notevole successo per la piattaforma, basata sul modello DALL-E di OpenAI, che prosegue così nel proprio percorso di evoluzione. I margini di miglioramento non mancano, come testimoniano i risultati restituiti dopo aver digitato il prompt Un’intelligenza artificiale che sventola la bandiera italiana, grandangolo , visibili qui sotto.

Per qualche ragione a noi sconosciuta, ma certamente legata al dataset impiegato per l’addestramento degli algoritmi, il concetto di intelligenza artificiale continua a essere raffigurato esclusivamente sotto forma di robot (seppur con caratteristiche di volta in volta differenti) e la nostra bandiera somiglia più a quella russa.

A chi desidera sfruttare al meglio le potenzialità di Bing Image Creator consigliamo di consultare l’approfondimento dedicato su queste pagine ai suggerimenti forniti dalla stessa Microsoft, così da creare input che possano essere meglio digeriti dal sistema, restituendo immagini e illustrazioni il più possibile fedeli a quanto richiesto. Rimandiamo inoltre i più curiosi a un nostro test pubblicato al debutto e agli stili artistici da provare. Per l’accesso alla piattaforma è sufficiente raggiungere l’indirizzo bing.com/images/create.

Non si tratta ovviamente dell’unica IA generativa di questo tipo. Tra le altre segnaliamo anche Mindjourney e Stable Diffusion. Il loro sviluppo prosegue di pari passo a quello di ChatGPT e degli altri servizi emersi di recente nell’ambito dell’intelligenza artificiale.