Bing Image Creator: 10 stili artistici da provare

Il lancio di Bing Image Creator da parte di Microsoft ha senza dubbio catturato l’attenzione: molti lo hanno già messo alla prova, chiedendo all’IA su cui poggia il servizio (quella di DALL-E 2) di creare immagini partendo da una descrizione testuale. Lo stesso gruppo di Redmond suggerisce di includere nell’input inviato al sistema un riferimento agli stili artistici: ecco quanto riportato sulle pagine del supporto ufficiale.

Funziona meglio quando si è estremamente descrittivi. Quindi, sii creativo e aggiungi dettagli come aggettivi, luoghi e persino stili artistici come “arte digitale” e “fotorealistico”.

10 stili artistici da provare su Bing Image Creator

Ne abbiamo scelti dieci (ovviamente tra quelli suggeriti durante una conversazione con il nuovo Bing basato su GPT-4), così da meglio comprendere come sia possibile intervenire sul risultato finale variando un solo dettaglio del prompt e dando libero sfogo alla creatività. Siamo partiti da questa richiesta: Due persone che si guardano, in una strada deserta, mentre in mezzo a loro passa un gatto , senza specificare alcuno stile. Questo l’esito.

Prima di iniziare, un paio di precisazioni: al momento l’unica lingua supportata è l’inglese e per ognuno dei seguenti input abbiamo scelto l’immagine più convincente tra le quattro proposte dall’intelligenza artificiale.

Acquerello (watercolor)

Surrealismo (surrealism)

Impressionismo (impressionism)

Astrattismo (abstract art)

Futurismo (futurism)

Minimalismo (minimalism)

Pittura classica (classical painting)

Arte digitale (digital art)

Pixel art

Disegno a mano (hand drawning)

L’accesso a Bing Image Creator è aperto a tutti, senza alcuna lista d’attesa né sottoscrizione: è sufficiente un account Microsoft, anche personale e gratuito (dunque senza abbonamento a 365 o altro). Il modo più semplice e rapido per metterlo alla prova è attraverso il sito dedicato.

Nelle situazioni di sovraccarico dovuto alle troppe richieste, la generazione delle immagini potrebbe rallentare e richiedere lunghe attese (ieri si è arrivati a diverse ore). Il processo può ad ogni modo essere velocizzato, attraverso l’utilizzo dei Rewards ottenibili eseguendo ricerche online sul motore Bing o svolgendo altre attività nell’ecosistema del gruppo di Redmond, come spiegato in un approfondimento.

