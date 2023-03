Microsoft integra DALL-E 2 nel nuovo Bing

L’integrazione di DALL-E 2 nei prodotti Microsoft era stata annunciata a metà ottobre 2022. L’accesso all’anteprima di Microsoft Designer prevede una lista di attesa, mentre la versione preliminare di Image Creator è ora disponibile per tutti sul Web. Quest’ultima funzionalità è stata aggiunta al nuovo Bing.

Bing Image Creator: immagini con DALL-E 2

Bing Chat permette di interagire con l’intelligenza artificiale tramite messaggi testuali. Microsoft ha ora aggiunto la possibilità di generare immagini grazie all’integrazione di DALL-E 2, un altro popolare servizio sviluppato da OpenAI. La nuova funzionalità si chiama, appunto, Bing Image Creator. Rimandiamo al nostro primo test per comprendere quali siano le sue potenzialità.

Inizialmente è accessibile solo nella modalità Creativa, uno dei tre stili di conversazione offerti dal chatbot di Microsoft (gli altri due sono Preciso e Bilanciato). È sufficiente scrivere una descrizione dell’immagine e aggiungere altre indicazioni, come luogo o attività e stile artistico. Verranno quindi generate quattro immagini.

Bing Image Creator è accessibile su desktop e mobile agli utenti che hanno già ricevuto l’invito per il nuovo Bing. È disponibile anche in Edge (ma solo per gli utenti di lingua inglese) cliccando l’icona corrispondente nella barra laterale. Sarà inoltre accessibile nelle versioni preliminari del browser tramite il pulsante di Bing Chat.

Microsoft ha ovviamente implementato filtri che impediscono la generazione di immagini non appropriate. Quando il sistema rileva una richiesta non consentita, l’immagine non viene mostrata e l’utente vedrà un avviso. Nell’angolo inferiore destro viene indicato che le immagini sono state generate da Bing Image Creator.

L’azienda di Redmond ha inoltre aggiunto due funzionalità di ricerca. Knowledge Cards 2.0 è una versione aggiornata del pannello laterale con le informazioni principali. Ora è visibile anche un’infografica generata dall’intelligenza artificiale e vari contenuti interattivi, come grafici, tabelle e timeline. Visual Stories sono invece storie interattive con immagini e brevi video.