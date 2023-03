Bing Chat: Microsoft annuncia quattro novità

Microsoft ha nuovamente aggiornato il suo chatbot. Una delle novità era stata già svelata su Twitter da un dirigente dell’azienda di Redmond, ovvero la possibilità di scegliere lo stile della conversazione. È stato inoltre aggiunto un contatore dei turni (domanda/risposta). Migliorata infine la qualità delle risposte.

Bing Chat: novità della versione 96

Nonostante sia accessibile al pubblico (solo agli utenti che hanno ricevuto l’invito), Bing Chat è ancora una preview (anteprima). In pratica Microsoft rilascia frequenti aggiornamenti per interfaccia, funzionalità e modello (Prometheus, versione potenziata di quello usato in ChatGPT), considerando i feedback ricevuti.

La novità più importante è rappresentata dal tono delle risposte. Nella pagina del chatbot è possibile scegliere tre stili per la conversazione: Creativo, Bilanciato e Preciso. Ad ognuna di esse corrisponde un diverso livello di dettaglio. Gli utenti noteranno un cambio di colore nell’interfaccia (viola, blu e verde, rispettivamente).

Nell’angolo inferiore destro di ogni risposta viene ora mostrato un contatore che indica il numero dei turni (coppia domanda/risposta) per ogni sessione. Attualmente il limite è fissato a 6, mentre il totale giornaliero è 100. Raggiunto il limite per sessione, il chatbot non risponderà più e l’utente deve avviare una nuova sessione.

Microsoft ha infine introdotto due miglioramenti. Il primo riguarda l’uso di Bing Chat nella versione Dev di Edge. Il chatbot non era in grado di riconoscere il contesto della pagina aperta nel browser. È stato inoltre corretto il “bug” che limitava la qualità delle risposte.