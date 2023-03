Il chatbot di Microsoft è creativo e sarcastico

Microsoft ha aggiornato ancora il suo chatbot per consentire agli utenti di scegliere il tono delle risposte. Gli utenti possono ora scegliere tre opzioni per Bing Chat: creativo, bilanciato e preciso. Come ha scoperto Windows Latest usando una versione preliminare di Edge, l’azienda di Redmond potrebbe aggiungere altre modalità: neutrale, amichevole e sarcastico.

Bing Chat: tre stili di conversazione

A fine febbraio erano state scoperte quattro modalità nascoste: Sidney, assistente, amico e game. Come ha specificato Mikhail Parakhin, responsabile dei servizi web, Microsoft ha testato varie versioni del selettore prima di scegliere quella definitiva con gli stili creativo, bilanciato e preciso.

Le tre opzioni vengono mostrate quando si accede al nuovo Bing con il browser Edge. La modalità creativa consente di ottenere risposte più originali e fantasiose, mentre la modalità precisa fornisce risposte più accurate e dettagliate, soprattutto su argomenti scientifici. La modalità bilanciata è quella predefinita e combina creatività e accuratezza.

Parakhin ha comunicato che il selettore delle modalità è accessibile al 90% degli utenti (ovviamente solo quelli con l’invito). Il restante 10% potrà accedere alla novità nelle prossime ore. Il dirigente ha inoltre spiegato che eventuali messaggi di errore sono dovuti all’aumento del numero di accessi, ma verranno risolti a breve.

Microsoft ha testato altre tre modalità: neutrale, amichevole e sarcastico. Con la prima (predefinita) si ottengono risposte informali, senza emozioni e opinioni. La seconda consente di ottenere risposte più “umane” con più emoji. La terza è sicuramente quella più divertente. Chiedendo, ad esempio, “Qual è il senso della vita?“, il chatbot risponderà “Forse il significato della vita è 42“.