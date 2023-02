Il nuovo Bing atterra oggi su Windows 11

In modo quasi inevitabile, Microsoft ha appena confermato l’arrivo del nuovo Bing all’interno di Windows 11, sotto forma di un’integrazione che interessa la barra delle applicazioni. L’obiettivo dichiarato è quello di dar seguito a quanto già visto con il browser Edge e in Skype, estendendo così ulteriormente il raggio d’azione di ciò che la software house definisce un copilota per il Web.

Windows 11 accoglie il nuovo Bing, nella taskbar

Nel concreto, l’icona di Bing comparirà all’interno del campo di ricerca presente sulla taskbar: un click attiverà il chatbot su cui poggia l’evoluzione del motore di ricerca, attraverso la modalità mostrata nel video qui sotto. Come sempre accade in questi casi, il rollout sarà graduale e dovrà trascorrere diverso tempo prima che la funzionalità possa arrivare su tutti i PC. L’unico requisito richiesto è aver ricevuto l’invito alla fase di test (altrimenti è possibile iscriversi alla lista d’attesa).

L’annuncio è giunto con un post firmato da Panos Panay, Chief Product Officer e tra i volti più noti di Microsoft, che ne sottolinea le potenzialità in termini di impatto sulle forme di comunicazione.

Per me, personalmente, questa tecnologia sta avendo un impatto enorme, nel modo in cui io e i miei ragazzi comunichiamo con mio padre, il loro nonno, in greco. È importante per noi rimanere connessi al luogo da cui proveniamo, parlando la sua lingua: grazie all’esperienza di chat del nuovo Bing, possiamo imparare e praticare la scrittura e l’espressione orale in greco. È di ispirazione e sta cambiando il modo in cui comunichiamo e attraverso il quale ci connettiamo, con modalità che non avremmo mai immaginato.

Non si tratta dell’unica novità in arrivo per la barra delle applicazioni di Windows 11: tutte le altre sono descritte in un articolo dedicato.

