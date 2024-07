Fedora 41 mira a supporto webcam immediato per laptop Intel recenti

Gli sviluppatori di Fedora/Red Hat sperano che Fedora 41 possa presto includere il supporto immediato per le webcam sui laptop Intel più recenti. Supportare correttamente i laptop Intel con la webcam che sfrutta il loro IPU6 IP per Linux è stato un processo lungo e faticoso. Nel 2022, i problemi legati alla webcam Intel IPU6 su Linux hanno portato gli sviluppatori del kernel a consigliare di evitare i laptop Alder Lake, dato che il processo di upstreaming del driver sarebbe stato lungo. Infatti, due anni dopo, il supporto upstream di Linux per queste webcam sui laptop Alder Lake e successivi sta cominciando a stabilizzarsi.

All’inizio di quest’anno, il firmware IPU6 è stato aggiunto a linux-firmware.git e poi il driver del kernel IPU6 è stato upstreamato in Linux 6.10. Abbinando quel driver del kernel con il supporto ISP software di libcamera 0.3 e il supporto della fotocamera PipeWire-based in Firefox, si può ottenere uno stack webcam Intel IPU6 funzionante.

Fedora 41: modifica supporto webcam approvata da FESCo

Lo sviluppatore Hans de Goede di Red Hat ha svolto molto lavoro in quest’area e per il desktop Linux in generale. Goede ha proposto un cambiamento per avere il supporto della fotocamera Intel IPU6 come una delle funzionalità per Fedora 41. Come riportato sulla proposta recentemente pubblicata: “Attualmente le fotocamere IPU6 non funzionano OOTB [out of the box] in Fedora, con il nuovo stack ISP del software libcamera queste dovrebbero funzionare OOTB sui laptop con sensori fotocamera supportati“. Questa modifica è stata approvata questa settimana dal Fedora Engineering and Steering Committee (FESCo). Ciò consentirà un buon supporto per la webcam con Fedora 41 sui nuovi laptop Intel. A sua volta questo dovrebbe funzionare anche per altre distribuzioni Linux quando si passa a Linux 6.10+ e all’ultimo software libcamera.