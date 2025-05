Raspberry OS, disponibile la nuova versione: cosa cambia

È stata appena annunciata la disponibilità della nuova versione di Raspberry OS, il sistema operativo gratuito compatibile con le schede della famiglia Raspberry Pi. Come reso noto dalla società, si tratta con tutta probabilità dell’ultima release basata su Debian bookworm, prima dell’arrivo di trixie previsto per i prossimi mesi, entro l’estate.

La nuova versione di Raspberry OS

Le novità non mancano. Sono descritte nel dettaglio in un approfondimento pubblicato dal blog ufficiale. Qui riportiamo quelle più importanti. C’è ad esempio l’inclusone di una versione modificata di swaylock, una schermata di blocco dallo stile minimalista, personalizzata ad hoc per mostrare un messaggio e il campo di testo in cui inserire la password necessaria per l’autenticazione.

A questo si aggiungono un’opzione per la gestione avanzata del login automatico, il porting dell’applicazione desktop GNOME Printers per le stampanti e l’interazione migliorata con i display touchscreen (rendendo di fatto opzionale l’emulazione dei mouse).

Altri cambiamenti interessano l’inclusione del window manager Wayland 0.8.1, l’ottimizzazione dell’app wf-panel-pi che si occupa della barra delle applicazioni e della componente Squeekboard per le tastiere virtuali. In conseguenza alle modifiche introdotte dal progetto Chromium, inoltre, l’ad blocker uBlock Origin non è più presente di default, sostituito da uBlock Origin Lite. Non mancano poi un incremento generale delle prestazioni e i bugfix per intervenire sui problemi riscontrati nel codice delle release precedenti. Questo il messaggio del team.

Ci auguriamo che queste nuove modifiche vi siano utili: come sempre, fateci sapere cosa ne pensate nei commenti o sui forum.

Download e installazione

Per scaricare e installare la nuova versione di Raspberry OS, gli utenti del sistema operativo possono eseguire questi due semplici comandi dal terminale.

sudo apt update sudo apt full-upgrade

In alternativa è possibile passare da un’immagine salvata su scheda SD o altro supporto attraverso il tool Imager in download sul sito ufficiale.