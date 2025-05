Intel conferma il lancio di Arc Pro B60 per il segmento professionale

Intel ha confermato la presentazione della nuova linea di GPU Arc Pro Battlemage, che si terrà in occasione dell’evento del Computex di questo mese, con un modello di punta che offrirà 24 GB di memoria VRAM e che prenderà il nome di Arc Pro B60, anche se i dettagli sul resto delle varianti sono ancora piuttosto scarsi. Questa scheda, il quale presenta il doppio della capacità di memoria rispetto alla Arc B580 destinata all’utilizzo nei giochi, è chiaramente pensata per le workstation, come anche suggerisce il nome, abbandonando così l’etichetta provvisoria di “Developer Edition” che viene usata internamente.

Intel: Arc Pro B60 è la nuova opzione di fascia professionale per workstation

La nuova Arc Pro B60 da 24GB di Intel sarà equipaggiata con la GPU BGM-G21, mantenendo invariati il bus di memoria da 192-bit e le specifiche del processore grafico. Un’immagine promozionale diffusa dall’azienda svela la presenza di un sistema di raffreddamento caratterizzato da un disegno con ventola a soffio, ovvero un sistema che, prelevando l’aria dall’esterno, la soffia verso lo sfogo posteriore della scheda video, attraversando il dissipatore interno per dissipare e smaltire il calore generato.

New Intel® Arc™ Pro GPUs are on the way. See you in Taipei! pic.twitter.com/T0ZeqzgoIs — Intel (@intel) May 7, 2025

Come è possibile notare dall’immagine, la scheda è veramente compatta e occupa un solo slot, in linea con il precedente modello Arc Pro A60. Quest’ultima non utilizzava il processore grafico più potente, ovvero l’ACM-G10, ma una variante meno performante denominata ACM-G12. Non è tuttavia chiaro se sarà lo stesso anche per la Arc Pro B60, se consideriamo le precedenti indiscrezioni secondo cui l’azienda è possibilmente pronta anche a svelare la nuova variante top di gamma B770, che dovrebbe far uso del processore grafico BMG-G31, la variante più potente della generazione Xe2 non ancora utilizzata in alcun modello e, uno di questi, potrebbe proprio essere la Arc Pro B60.

Ovviamente non resta che attendere l’evento del Computex, che si svolgerà a fine maggio, per scoprire le caratteristiche complete della nuova scheda e se Intel intende effettivamente lanciare una variante top di gamma della sua fascia di GPU Battlemage destinata al gioco.