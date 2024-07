Linux Mint 22 “Wilma” è stato rilasciato in via ufficiale

La nuova versione Linux Mint 22 è ora disponibile a livello globale. Si tratta dell’ultima versione stabile di questo popolare sistema operativo basato su Ubuntu con gli ambienti desktop Cinnamon, Xfce e MATE. Soprannominato “Wilma“, questa distribuzione è basata sulla serie di sistemi operativi Ubuntu 24.04 LTS (Noble Numbat) e utilizza il kernel Linux 6.8. Riceverà aggiornamenti di sicurezza fino al 2029 e nuove versioni del kernel non appena saranno disponibili a monte nei repository Ubuntu 24.04 LTS. L’edizione principale presenta l’ultimo ambiente desktop Cinnamon 6.2, mentre le edizioni Xfce e MATE vengono fornite con gli ambienti desktop Xfce 4.18 e MATE 1.26. La sessione Wayland nell’edizione Cinnamon è ancora in uno stato sperimentale e Linux Mint 22 Cinnamon utilizzerà X11 per impostazione predefinita.

Linux Mint 22 viene fornito con PipeWire come server audio predefinito. Vi è anche il upporto per il nuovo formato Debian DEB822, supporto GTK4 per i temi, supporto HiDPI migliorato durante l’avvio, migliore supporto linguistico, miglioramenti della grafica e supporto FAT32 in modalità di trasposizione del file system per le immagini ISO. Dal punto di vista del software, Linux Mint 22 presenta il client di posta elettronica Mozilla Thunderbird come pacchetto DEB nativo. Vi è poi la nuova XApp GNOME Online Accounts GTK indipendente per supportare la funzionalità degli account online. Infine, offre la nuova app web chiamata Matrix, che è preinstallata per impostazione predefinita e connette alla rete di chat Matrix.

Linux Mint 22: le altre novità dell’aggiornamento

Inoltre, Mint include il supporto per immagini JXL (JPEG-XL) nel visualizzatore di immagini Pix. Vi è poi una finestra di dialogo di conferma quando si elimina un’istantanea nello strumento di backup Timeshift e supporto per l’editor di testo Xed per duplicare il testo selezionato. Il nuovo aggiornamento disabilità le app Flatpak non verificate per impostazione predefinita nell’app Software Manager. Quest’ultima ha ricevuto alcune gradite modifiche come il multi-threading migliorato, una nuova pagina delle preferenze e una presentazione banner. Inoltre, l’app ora si carica più velocemente di prima e la finestra principale appare immediatamente.

Oltre a ciò, Linux Mint 22 viene fornito con un nuovo pacchetto chiamato xapp-thumbnailer-gimp che fornisce un riproduttore di miniature per i file GIMP (.xcf). Inoltre, ha un’applet xfce4-xapp-status-plugin aggiornata che consente di configurare le dimensioni delle icone per intero. Per saperne di più è possibile consultare il changelog completo sul sito di Linux Mint. Dalla stessa pagina è anche scaricare uno dei mirror ufficiali.