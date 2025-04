Le novità di Mozilla Thunderbird 138

Mozilla ha rilasciato da poco Thunderbird 138, l’ultima del client di posta elettronica gratuto e open-source per desktop, ora disponibile per il download per Linux, Windows e macOS. In questa versione vengono introdotti una serie di miglioramenti funzionali, insieme a canoniche correzioni di bug e ottimizzazioni migliorano continuamente l’esperienza utente.

Mozilla Thunderbird 138: i cambiamenti del nuovo aggiornamento

Mozilla Thunderbird 138 migliora innanzitutto il sistema di notifiche per i nuovi messaggi: quando viene ricevuta una nuova email, la notifica non si limita a informare, ma include anche pulsanti interattivi che consentono di archiviare, eliminare o rispondere direttamente, senza dover aprire la finestra principale del programma, in maniera del tutto analoga a quanto è già possibile fare su Android con diverse app.

Su macOS sono state introdotte nuove opzioni per la personalizzazione delle notifiche, accessibili dal pannello delle impostazioni, le quali permettono di scegliere gli avvisi da visualizzare e il livello di dettaglio, offrendo un controllo granulare sull’esperienza d’uso.

Thunderbird 138 introduce poi miglioramenti alla modalità a contrasto elevato per Linux e macOS, dove ora i colori predefiniti sono stati ricalibrati per garantire una maggiore armonia visiva e una migliore leggibilità, rispondendo meglio alle esigenze di accessibilità.

Sono stati successivamente risolti diversi problemi che riguardavano nel dettaglio le notifiche su macOS, dove ora non compaiono più loghi duplicati, e le anteprime dei messaggi che non troncano più il testo. È stato poi corretto anche un bug che causava la visualizzazione errata del giorno della settimana nelle email. Il passaggio tra temi chiari e scuri è ora fluido, anche per chi utilizza estensioni come Dark Reader. Altri interventi includono una gestione più precisa delle rubriche, indipendentemente dalla distinzione tra maiuscole e minuscole, e una correzione che risolve eliminazioni accidentali nella finestra di ricerca dei messaggi. È stata inoltre ripristinata la funzione di trascinamento per ordinare i newsgroup.

Su Windows, Thunderbird 138 risolve problemi legati alla visualizzazione dei nomi delle cartelle o percorsi con caratteri non-ASCII. Vengono incluse anche patch di sicurezza, un’ottimizzazione della navigazione tramite tastiera e una sincronizzazione CardDAV più affidabile con i server Zimbra. Il filtro adattivo per i messaggi è ora disabilitato, poicé in passato causa di arresti improvvisi del client. La gestione di spam e regole di ordinamento è adesso più prevedibile e robusta.

Thunderbird 138 è disponibile al download dal sito ufficiale o dai vari gestori pacchetti, in base al sistema operativo utilizzato.